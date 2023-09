Bruce Springsteen sagt Konzerte wegen Magengeschwür ab

Rock-Superstar Bruce Springsteen, knapp 74 Jahre alt, will in diesem Jahr rund 90 Konzerte spielen. Jetzt machen sich seine Fans Sorgen um ihn.

Die Jahre vergehen, die Rock-Legenden bleiben. Neil Young, 77, und Alice Cooper, 75, sind fleißig wie eh und je. Auch die Rolling Stones mit ihrem jetzt 80-jährigen Frontmann Mick Jagger haben gerade ein neues Album präsentiert. Noch eine Tour hinterher? Wer weiß. Die Scorpions waren gerade erst auf den großen Bühnen unterwegs. Und Bruce Springsteen, inzwischen fast 74 Jahre alt, ist mittendrin.

Start mit seiner E-Street-Band war am 1. Februar in den USA mit knapp 30 Konzerten. Zwei Wochen Pause, ab nach Europa, darunter München. Wieder etwa 30 Konzerte, wieder zwei Wochen Pause, seit Anfang August nun wieder Nordamerika. Geplant: wieder an die 30 Shows. Alle knapp drei Stunden lang – ohne Pause. Woher nimmt der Rock-Senior diese Kraft?

Schon kürzlich musste Bruce Springsteen auf zwei Auftritte verzichten

Vor Kurzem dann kam Unruhe unter den Fans auf. Springsteen musste zwei Konzerte in Philadelphia wegen "einer Erkrankung" absagen. Nach ein paar Tagen kehrte er zurück, scheinbar energiegeladen wie immer. Nun sind seine Anhänger richtig besorgt. Der Superstar aus dem US-Bundesstaat New Jersey hat auf Anraten seiner Ärzte alle Auftritte im September abgesagt. Die Symptome wiesen auf ein Magengeschwür hin, heißt es auf seiner Internetseite. Natürlich wird im Netz heftig spekuliert, ob das denn die ganze Wahrheit sei.

Springsteen selbst kündigt an: Alle Konzerte werden selbstredend nachgeholt. Und: "Wir kehren bald zurück."