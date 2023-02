Jansen Panettiere ist tot. Der Bruder von Schauspielerin Hayden Panettiere wurde nur 28 Jahre alt. Er hatte als Schauspieler und Künstler gearbeitet.

21.02.2023 | Stand: 20:15 Uhr

Schauspielerin Hayden Panettiere trauert um ihren Bruder. Jansen Panettiere ist überraschend verstorben. Der Schauspieler und Künstler wurde 28 Jahre alt. Das gab eine Agentin der Schauspielerin gegenüber CNNbekannt. Demnach sei der US-Amerikaner am vergangenen Wochenende leblos in seinem New Yorker Appartment gefunden worden.

Jansen Panettiere ist tot: Bruder von Hayden Panettiere im Alter von 28 Jahren gestorben

Über eine mögliche Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Das Promi-Portal TMZ vermeldete jedoch mit Verweis auf Aussagen der Polizei, dass ein Verbrechen ausgeschlossen werden kann. Die genauen Umstände sollen nun untersucht werden.

Jansen Panettiere ist fünf Jahre jünger als seine Schwester, die sich zu einer bekannten Schauspielerin aufschwang. Er hatte in jungen Jahren eine Karriere als Kinderschauspieler begonnen, spielte in den frühen 2000er-Jahren immer wieder an der Seite seiner Schwester. Jansen Panettiereübernahm unter anderem Rollen in den erfolgreichen Serien "Hope & Faith", "The Walking Dead" und "Eben ein Stevens". In der US-amerikanischen Version des Films "Ice Age 2" übernahm er eine Rolle als Synchronsprecher.

Jansen Panettiere und Hayden Panettiere sprachen offen über Depressionen

Neben seinem Wirken als Schauspieler widmete sich Jansen Panettiere vor allem einer großen Leidenschaft: der Malerei. "Ich habe fast mein ganzes Leben lang gemalt, aber erst seit Kurzem identifiziere ich mich damit", schrieb er 2019 in einem Blog-Beitrag: "Ich drücke meine Probleme beim Malen aus. Das gibt mir ein Gefühl von Sinnhaftigkeit." Auf Instagram ließ er die Öffentlichkeit an seinen Kunstwerken teilhaben.

Die Malerei sah er unter anderem als Therapie für seine Depressionen und Angstzustände. Jansen Panettiere hatte auch von Alkohol- und Drogenmissbrauch berichtet. Auch seine Schwester Hayden Panettiere hatte eine postpartale Depression öffentlich gemacht. Sie ging offensiv mit der Erkrankung um und warb für Bewusstsein in der Gesellschaft. Eine Abhängigkeit von Alkohol und Pillen hat Hayden Panettiere laut eigener Aussage durch eine Therapie überwunden.

