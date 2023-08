Mit dem Bus aus dem Allgäu an den Gardasee - ist das möglich?

Busreisen an den Gardasee können unterschiedlich aussehen. Ob nur für einen Tag oder mit Rahmenprogramm: Wie sieht das Angebot im Allgäu aus?

08.08.2023 | Stand: 15:57 Uhr

Ob mit dem Auto, dem Motorrad oder per Flugzeug: Um an das beliebte Ausflugsziel Gardasee zu kommen, haben Urlauber viele Möglichkeiten. Auch Busreisen sind möglich, zum Beispiel mit dem Flixbus aus München. Aber einfach ganz bequem im Allgäu in den Bus steigen und nach sechs Stunden Fahrt am Gardasee ankommen: Geht das?

Busreisen an den Gardasee mit Rahmenprogramm

Für diejenigen, die es sich beim Planen einfach machen möchten, ist eine geführte Tour wohl das Richtige. Das Reiseunternehmen stellt dabei Verpflegung, Unterkunft und Aktivitäten - zum Beispiel Wanderungen oder Städtetrips. Der Urlauber muss einfach auf "Buchen" klicken. Mehrere Busunternehmen aus dem Allgäu bieten mehrtägige Touren an - wir haben ein paar Beispiele herausgesucht.

Mit "Komm Mit" aus Ofterschwang haben Urlauber die Möglichkeit, für vier oder fünf Tage an den Gardasee zu verreisen. Bei einer der beiden Touren ist zusätzlich ein Halt in Verona eingeplant. Die nächsten Termine sind vom 6. September bis 10. September beziehungsweise vom 19. Oktober bis 22. Oktober.

Bei Burkhard Reisen aus Lindenberg kann man ebenfalls eine Gardasee-Tour buchen. Als Highlight nennt das Unternehmen ein Weinfest in Bardolino. Zusteigemöglichkeiten im Allgäu gibt es viele - zum Beispiel in Kempten Memmingen

Mit Arnold Reisen aus Dietmannsried können Allgäuer fünf oder acht Tage in Bardolino am Gardasee verbringen. Die nächsten Termine sind im Oktober. Außerdem gibt es das Angebot, den Gardasee für vier Tage in der "Nachsaison" zu erleben. Hier ist auch eine Reise nach Verona eingeplant.

Haslach BikeTours aus Kempten bietet eine viertägige Busreise kombiniert mit Radtouren an, unter anderem am Gardasee-Ufer entlang. Die Reise endet im Etschtal. Der nächste Termin ist vom 22. Oktober bis 25. Oktober.

Preislich liegen die Reisen in einem Rahmen von etwa 360 bis 650 Euro pro Person. Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Mit dem Fernbus an den Gardasee

Wer sein Programm im Urlaub doch lieber selbst plant, kann mit dem Fernbus anreisen, zum Beispiel mit Flixbus. Ein beliebter Startort ist hier München. Von dort kann man direkt in etwa sieben Stunden zum Beispiel nach Peschiera de Garda fahren. Da die Preise hier stark schwanken können, ist frühes Buchen definitiv von Vorteil.

Busreise aus dem Allgäu: Ein Tag am Gardasee

Um den italienischen Flair des Gardasees zu genießen, muss man sich nicht zwingend mehrere Tage frei nehmen. Wer lieber nur einen Kurztripp an den Gardasee für 40 bis 50 Euro machen möchte, hat dazu bei mehreren Anbietern die Möglichkeit:

Das Busunternehmen Berchtold chauffiert Urlauber für einen Tag an den Gardasee. In aller Früh um 4 Uhr geht die Reise in Kempten los. Zusteigen kann man aus Füssen, Kempten oder Oy-Mittelberg. Den Aufenthalt können die Reisenden sich so gestalten, wie sie wollen. Nach neun Stunden geht es dann wieder zurück in die Heimat. Der nächste buchbare Termin ist der 23. September.

Auch mit Arnold Reisen aus Dietmannsried kann man für einen Tag nach Bardolino am Gardasee reisen. Los geht es um 4 Uhr in Dietmannsried, zusteigen kann man am Bahnhof Kempten Ost und am Füssener Festplatz. Das Unternehmen empfiehlt den Urlaubern den Wochenmarkt vor Ort zu besuchen. Die Rückfahrt um 16 Uhr geplant. Für den 10. August gibt es noch Plätze, der nächste Termin ist der 5. Oktober.

Auf der Seite des Reisebüros Schattmeier aus Kempten kann man für den 2. September eine Tagesfahrt an den Gardasee buchen. Abfahrt ist um 5 Uhr am Betriebshof Schattmeier.

Weitere Sehenswürdigkeiten und die besten Badestellen am Gardasee haben wir bereits für Sie gesammelt. Auch das Märchenfest am Gardasee ist sicher eine Reise wert.