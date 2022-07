Bye, bye, Boris: Absturz eines Polit-Clowns

Boris Johnson hat seinen Rückzug als Premierminister angekündigt. Dass er sich überhaupt so lange im Amt halten konnte, ist die eigentliche Überraschung.

07.07.2022 | Stand: 19:43 Uhr

Es gibt ein berühmtes Foto von Boris Johnson aus seiner Zeit als Bürgermeister von London: Johnson hängt darauf in einer defekten Seilbahn fest, er grinst Richtung Boden, in jeder Hand hält er eine Union-Jack-Fahne. Die Aufnahme, entstanden am Rand der Olympischen Spiele 2012, wurde zum Internet-Hit und machte den exzentrischen Bürgermeister mit dem struppigen weißblonden Haar auch außerhalb des Vereinigten Königreichs zum schillernden Polit-Star. Der Auftritt, kommentierte die Financial Times damals, werde Johnsons Ruf als „Westminsters liebenswertester Clown“ nur noch mehr stärken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.