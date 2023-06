Mit Kind und Hund ans Gardasee-Traumziel für Campingfreunde

Glamping, Camping oder Zelten - nichts, was es nicht gibt am Gardasee. Hier sind Infos, Tipps und die besten Plätze fürs Camping am Gardasee.

10.06.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Der Gardasee in Norditalien mit seinen zahlreichen Campingplätzen ist auch im Sommer 2023 ein Traumziel für Campingfreunde. Egal ob Sie die Nähe zum Wasser, Luxus oder die Ruhe der Natur bevorzugen, es gibt für jeden Geschmack den passenden Campingplatz am Gardasee. Ein Campingurlaub am Gardasee verspricht nicht alltägliche Erlebnisse und Erholung pur.

Wir beantworten einige der wichtigsten Fragen zum Thema Camping am Gardasee und geben ausgewählte Tipps.

Seit vielen Jahren ist der Gardasee nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel für Strandliebhaber und Wassersportler, sondern auch ein Eldorado für Campingfreunde. Mit seiner malerischen Lage, umgeben von majestätischen Bergen und charmanten Ortschaften, bietet der Gardasee eine Vielzahl von Campingplätzen, die eine ideale Basis für einen unvergesslichen Campingurlaub bilden.

Campingplatz am Gardasee: Was macht für viele Menschen den Reiz des Campings aus?

Der Reiz des Campings liegt in der einzigartigen Kombination von Naturerlebnis, Freiheit, Abenteuer und Gemeinschaft. Oft werden diese Gründe angegeben, wenn die Frage nach der Faszination Camping beantwortet werden soll:

Nähe zur Natur Freiheit und Flexibilität Abenteuer und Herausforderung Gemeinschaft und soziale Interaktion Kostengünstige Reisemöglichkeit

Camping am Gardasee mit Hund

Mit einer Uferlänge von knapp 160 Kilometern liegt der Gardasee eingebettet zwischen den Bergen in der Lombardei. Ein charmanter Ort reiht sich an den nächsten. Auch Campingliebhaber mit Hunden Anhang können dort eine schöne Zeit verbringen. Am Gardasee gibt es eine Vielzahl an hundefreundlichen Campingplätzen. Einige liegen direkt am Ufer des Gardasee oder haben sogar einen eigenen Hundestrand.

Stellvertretend für das reichhaltige Angebot sei hier der Campingplatz Fornella in San Felice del Benaco am Südwestufer genannt. Er gilt in der Szene als einer der beliebtesten Plätze unter Hundebesitzern. "Der eingezäunte Hundebereich ist absolut fantastisch. Der Hundestrand ist auch sehr schön, wenn auch klein", heißt es beispielhaft in einer Google-Bewertung vom Juni 2023.

Camping am Gardasee mit Kind

Wer sich für Camping am Gardasee mit Kind entschieden hat, ist im Süden des Lago di Garda bestens aufgehoben. Hier gibt es leicht zugängliche Strände und viele kinderfreundliche Campingplätze in unmittelbarer Nähe zum Wasser.

Es gibt eine große Auswahl an kinderfreundlichen Campingplätzen am Gardasee. Das gilt auch für das San Francesco Camping Village in Desenzano del Garda an der Westküste des Gardasees. "Wir hatten einen tollen Familienurlaub hier. Schöne gepflegte Anlage, freundliches Personal. Der Kinderpool war für unseren kleinen das Highlight.", heißt es in einer aktuellen Google-Bewertung vom Juni 2023.

Wann ist die beste Zeit zum Camping am Gardasee?

Im Juli und August ist es am Gardasee sehr voll. Dies bezieht sich nicht nur auf Straßen, Strände und Parkplätze - auch die Campingplätze sind in dieser Zeit oft ausgebucht. Beste Reiseiten für Camping am Gardasee sind für viele Campingfreunde daher Mitte September bis Anfang Oktober, oder aktuell (Mai bis Ende Juni).

Gibt es Campingplätze mit Sandstrand am Gardasee?

In der Tat sind am Gardasee Kiesstrände die Regel. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Camping Spiaggia d'Oro. Der Campingplatz mit dem überwachten Sandstrand liegt in Lazise am Ostufer des Sees.

Was unterscheidet auch am Gardasee Glamping von Camping?

Der Begriff Glamping vereint die Wörter „glamourös“ und „Camping“. Dahinter steckt das Konzept, die Naturverbundenheit und Gemütlichkeit des Campings mit dem Komfort aus Hotels mit wenigstens drei Sternen zu verbinden.