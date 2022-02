Let's Dance-Kandidatin Caroline Bosbach im Porträt

Caroline Bosbach startet bei "Let's Dance" auf RTL. Die Kandidatin im Steckbrief und privat: Freund, Kinder, Alter und News zu ihrem berühmten Politiker-Vater.

18.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Ab heute Abend startet die RTL-Show "Let's Dance" in eine neue Runde. Unter den Kandidaten ist auch Moderatorin Caroline Bosbach. Bisher war die Tochter von CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach als junge Wirtschaftspolitikerin auf dem politischen Parkett unterwegs - jetzt will sie ihr Tanzbein schwingen.

Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie über ihre "Let's Dance"-Teilnahme: "Ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig auf alles, was jetzt kommt!" Sie sagt aber auch ehrlich über sich: "Meine tänzerischen Qualitäten sind noch überschaubar." Doch wer ist die Brünette mit dem breiten Lächeln? Alle Infos kompakt: Alter, Beruf und Privates.

Steckbrief von Caroline Bosbach:

Geburtstag: 27. November 1989 in Bergisch Gladbach

27. November 1989 in Bergisch Gladbach Alter: 32 Jahre

32 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Wohnort: Eltville am Rhein

Eltville am Rhein Beruf: Moderatorin, Autorin, Politikerin

Moderatorin, Autorin, Politikerin Kinder: keine

keine Ausbildung: Studium der Wirtschaftskommunikation in Berlin

Studium der Wirtschaftskommunikation in Berlin Hobbys: Freizeitreiterin, liebt Rockmusik und den Kölner Karneval

Wer ist der Vater von Caroline Bosbach?

Der Vater von Caroline Bosbach ist der CDU-Politiker und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach. Bis zum Jahr 2017 war er Mitglied im Bundestag - 23 Jahre lang. Der 69-Jährige war neun Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union. Mit seiner Tochter Caroline Bosbach trat er auch schon gemeinsam in der VOX-Sendung "7 Töchter" auf. Dort war auch Cheyenne Ochsenknecht zu sehen, die wie Caroline Bosbach jetzt bei "Let's Dance" teilnimmt.

Caroline Bosbach: Trennung statt Kinder - Hat Caroline Bosbach einen Freund?

Aktuell ist die Nachwuchspolitikerin ledig. Caroline Bosbach war jedoch lange mit dem SPD-Politiker Oliver Strank zusammen und sie verlobten sich sogar. Im Sommer 2021 trennte sich das Politiker-Pärchen jedoch offiziell - offenbar sei es schwierig gewesen, Karriere in unterschiedlichen Parteien unter einen Hut zu bekommen. Kinder hat Bosbach keine.

Was ist der Beruf von Caroline Bosbach?

Caroline Bosbach arbeitet als Moderatorin von Veranstaltungen in Politik und Wirtschaft. Die 32-Jährige studierte zunächst Wirtschaftskommunikation in Berlin und jobbte auch schon als als Barkeeperin bei bundesweiten Events. Inzwischen ist sie selbst als Politikerin aktiv.

Fun-Fact: Die 32-Jährige arbeitete zeitweise als Model und war auf dem Cover des Michael-Wendler-Titels "Nina" zu sehen.

Das Album-Cover von Michael Wendlers Album "Nina": Caroline Bosmann ist darauf abgebildet. Bild: Sony BMG Entertainement (Germany) GmbH/Ariola

Welcher Partei gehört Caroline Bosbach an?

Caroline Bosbach ist politisch aktiv und wie ihr Vater in der CDU. Doch während Wolfgang Bosbach eher zum konservativen Flügel der Partei gehörte, siedelt sich die 32-Jährige eher in der bürgerlichen Mitte an. Das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftspolitik ist ihr eigenen Angaben zufolge wichtig. Ihre Ansichten beschreibt sie in ihrem Buch "Schwarz auf Grün - Was die schweigende Mehrheit umtreibt. Für eine neue Politik der Mitte." Seit Oktober 2021 ist sie zudem Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates der CDU.

Wann ist Let's Dance 2022?

Die 15. Staffel Let's Dance startet am Freitagabend um 20.15 Uhr auf RTL. Dort wird auch bekannt gegeben wer Bosbachs Tanzpartner wird. Das Finale der Staffel findet am 20. Mai 2022 statt.

Vielleicht ist Bosbach dann ja auch noch dabei. Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt sie: "Ich habe riesengroßen Respekt vor dieser Reise. Und bin froh und stolz, dabei zu sein."

