Fleetwood Mac: Sängerin Christine McVie ist tot

Ihre Stimme begeisterte Millionen Fans auf der ganzen Welt: Christine McVie, Sängerin der Band Fleetwod Mac, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

30.11.2022 | Stand: 21:38 Uhr

Christine McVie, Sängerin der Band Fleetwod Mac, ist tot. Das hat ihre Familie am Mittwoch bekannt gegeben. Nach Angaben der BBC soll die Sängerin der erfolgreichen Rockband im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus im Kreise ihrer Familie gestorben sein.

Die Band Fleetwood Mac mit Stevie Nicks (Mitte) und (von links) Mike Campbell, John McVie, Christine McVie und Mick Fleetwood im Jahr 2019. Bild: Charles Sykes, Invision, dpa (Archivbild)

Chrstine McVie stammt aus einer Musiker-Familie. Sie heiratete 1968 John McVie, den Bass-Gitarristen der Band. 1970 wurde sie Teil der „Fleetwood Mac“-Familie als Singer.Songwriterin und schrieb Songs wie „Everywhere“, oder „Little Lies“. Zudem schrieb sie den ersten Hit, den Fleetwood Mac in den USA hatten: "Over My Head" erschien 1975 und erreichte den 20. Platz der Singlecharts.

Wann wurde ihre Ehe mit John McVie geschieden?

Ihre Ehe mit John McVie wurde 1977 geschieden. Während der Trennung schrieb sie „Don’t Stop“. Chrstine McVie gab ab 1984 weitere Soloplatten heraus, die jedoch nicht an die Erfolge von Fleetwood Mac anknüpfen konnten.

Sie entschloss sich 1995, Fleetwood Mac zu verlassen, war allerdings bei der Comeback-CD und Amerika-Tour "The Dance" 1998 nochmal dabei.

Chrstine McVie war zwischen 2003 und 2014 nicht bei Fleetwood Mac

2003 verabschiedete Chrstine McVie sich vorübergehend ganz von der Gruppe - noch vor der Produktion der letzten CD "Say You Will". Dabei wirkte sie nur als Gast mit. 2004 gab sie mit "In the Meantime" ihre dritte Solo-CD nach 1970 und 1984 heraus.

Chrstine McVie war 2013 zweimal bei Fleetwood-Mac-Auftritten als Gast dabei. Daraufhin wurde Anfang 2014 verkündet, dass sie wieder der Fleetwood Mac beitritt. 2017 erschien das Album "Lindsey Buckingham / Christine McVie". Auf dem arbeitete sie mit Fleetwood-Mac-Mitglied Lindsey Buckingham zusammen.

Sie tourte zudem mit der Band bis zu ihrem Tod. „Wir wünschen uns, dass jeder Christine in seinem Herzen behält und sich an das Leben eines unglaublichen Menschen und gefeierten Musikers erinnert, der von allen geliebt wurde“, schrieb ihre Familie in einer Mitteilung.

