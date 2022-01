Corona-Impfung in meiner Nähe? Google zeigt heute wieder, wo es lang geht

Corona-Impfung in meiner Nähe: Mit diesem Satz und seinen Such-Algorithmen unterstützt Google heute wieder die Impfkampagne in Deutschland.

18.01.2022 | Stand: 07:56 Uhr

Wo gibt es die Corona-Impfung in meiner Nähe? Der US-Konzern Google macht seinem Sinn als Suchmaschine am heutigen Dioenstag, 18. Januar, wieder alle Ehre. Denn auf der Startseite www.google.de unterstützt er die Impfkampagne in Deutschland mit seiner Technik.

Wer heute auf der Startseite auf den Markennamen Google in Form von sechs animierten Buchstaben mit Schutzmaske klickt, und die Standortsuche von Google zulässt, bekommt sofort angezeigt, wo es Impfzentren in der Nähe gibt. Denn das Doodle verlinkt auf die Suchphrase "Corona-Impfung in meiner Nähe".

Wo gibt es die Corona-Impfung in meiner Nähe? Google antwortet per Doodle

Google weist auf seiner Startseite, die jeden Tag milliardenfach geklickt wird, regelmäßig auf besondere Tage oder Ereignisse hin. Dabei wird der Schriftzug Google animiert oder in kunstvolle Bilder verwandelt. Ein Klick darauf führt dann zu passenden Suchergebnissen. Zuletzt würdigte der Suchmaschinengigant so den Maler Johannes Vermeer oder den Erfinder der Datenübertragung per Glasfaserkabel, Charles K. Kao.

Dass man auch eine Möglichkeit zur Corona-Impfung in der Nähe über Google finden kann, ist eigentlich klar. Mit seinem heutigen Doodle weist Google aber sehr nachdrücklich auf diese Möglichkeit hin. "Lass dich impfen. Trag eine Maske. Schütz Leben. (Get Vaccinated. Wear a Mask. Save Lives." bringt der Konzern die Kampgne, die unter anderem in den USA, in Kanada, Brasilien, Argentinien, Indien, Norwegen, Mexiko und eben Deutschland aktiviert ist, auf den Punkt.

Lesen Sie auch

Google und die Corona-Impfung Corona-Impfung in meiner Nähe? Google zeigt heute erneut, wo es lang geht

Es ist bereits das dritte Mal, dass Google sein Doodle die Sucbhphrase "Corona-Impfung in meiner Nähe" aussteuern lässt. Zuletzt lief diese Kampagne Anfang Dezember vergangenen Jahres für zwei Tage.

Zahl der Corona-Neuinfektionen auf neuem Höchstwert in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dkienstag erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz und damit einen neuen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 553,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 528,2 gelegen, vor einer Woche bei 387,9 (Vormonat: 306,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 74 405 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 45.690 Ansteckungen.

Mindestens 60,5 Millionen Menschen haben den vollständigen Grundschutz gegen das Coronavirus mit der meist nötigen zweiten Impfung erhalten. Das entspricht mindestens 72,7 Prozent der Bevölkerung. Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung haben 39,2 Millionen Menschen (47,1 Prozent) erhalten.