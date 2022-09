Urlaub in Kroatien in den Herbstferien? Unser Reisesteckbrief

Istrien, Dubrovnik,Split - So manches Urlaubsziel für die Herbstferien gibt es in Kroatien. Was muss ich dafür wissen? Infos zu Preisen, Wetter und Corona.

21.09.2022 | Stand: 16:12 Uhr

1.800 Kilometer Mittelmeerküste, über 1.000 Inseln und im Landesinneren auch noch die Dinarischen Alpen - Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Allein 2019 zog es rund drei Millionen Touristen in das Land am Mittelmeer.

Was man für einen Urlaub dort wissen muss, erfahren Sie hier in unserer Urlaubs-Serie im Reisesteckbrief Kroatien (Stand 20. September 2022).

Wie ist das Wetter in Kroatien in den Herbstferien im November?

Wie sind die Corona-Regeln

Mit welchen Preisen muss ich derzeit in Kroatien rechnen?

Herbstferien 2022: Wie ist das Wetter in Kroatien im November?

Die Herbstferien 2022 starten mit dem 31. Oktober und dauern eine Woche bis zum 4. November. Im Oktober gibt die Wetter-Plattform Wetter.de für das ganze Land Kroatien Durchschnittstemperaturen zwischen 7,4 und 16,6 Grad Celsius an. Die Wassertemperatur beträgt im Schnitt trotzdem 18,2 Grad Celsius. Im November - in dem sich der größte Teil der Herbstferien befindet - sinken die Temperaturen nochmal deutlich ab. Im vorletzten Monat des Jahres kann es in Kroatien zwischen 2,9 und 9,9 Grad Celsius kalt werden. Die durchschnittliche Wassertemperatur liegt mit 15,5 Grad deutlich über den Außentemperaturen.

Um genauere Aussagen treffen zu können, haben wir uns drei beliebte Reiseziele in Kroatien herausgesucht:

Rovinj: Während die Durchschnitsmaxima und -minima bei den Temperaturen in Rovinj Anfang Oktober bei 22 und 13 Grad liegen, kühlt das Wetter zum November hin kontinuierlich ab, so zeigt es die Wetter-Plattform weatherspark.com. Beim Monatswechsel hat es dann bereits im Schnitt nur noch 17 Grad in der Spitze und 9 Grad im Minimum. Zum Ende November hin sinken die Temperaturen weiter auf 12 beziehungsweise neun Grad im Schnitt.

Während die Durchschnitsmaxima und -minima bei den Temperaturen in Rovinj Anfang Oktober bei 22 und 13 Grad liegen, kühlt das Wetter zum November hin kontinuierlich ab, so zeigt es die Wetter-Plattform weatherspark.com. Beim Monatswechsel hat es dann bereits im Schnitt nur noch 17 Grad in der Spitze und 9 Grad im Minimum. Zum Ende November hin sinken die Temperaturen weiter auf 12 beziehungsweise neun Grad im Schnitt. Zagreb : In der Hauptstad Zagreb im Landesinnern startet der Oktober im Mittel mit 20 Grad Temperaturmaximum und 10 Grad -minimum. Allerdings kühlt das Wetter in der hauptstadt schneller ab, als etwa in Rovinj und Ende November müssen sich Urlauber mit Temperaturen zwischen 1 und 7 Grad Celsius zufriedengeben.

: In der Hauptstad Zagreb im Landesinnern startet der Oktober im Mittel mit 20 Grad Temperaturmaximum und 10 Grad -minimum. Allerdings kühlt das Wetter in der hauptstadt schneller ab, als etwa in Rovinj und Ende November müssen sich Urlauber mit Temperaturen zwischen 1 und 7 Grad Celsius zufriedengeben. Split: Die Stadt liegt deutlich weiter im Süden des Landes und wie Rovinj an der Adria-Küste. Auch sie ist ein sehr beliebtes Ziel bei Touristen. Hier startet der Oktober im Schnitt mit Temperaturen zwischen 24 und 15 Grad deutlich wärmer, als weiter nördlich. Die Temperaturkurve geht auch nicht so schnell nach unten und so hat es Ende November in Split im Schnitt zwischen 7 und 14 Grad.

Wie ist die Lage vor Ort? Welche Corona-Regeln gelten bei der Einreise und Ausreise in Kroatien?

Maskenpflicht: Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutzes zu tragen, gilt derzeit nur in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Sollten die Infektionszahlen steigen und die einzelnen Gespanschaften in Kroation regional Maßnahmen erlassen, werden diese auf der Webseite der kroatischen Regierung veröffentlicht.

Die Inseln : Die über 1000 Eiländer vor Kroatiens Küste sind ein triftiger Grund dafür, dass jedes Jahr Millionen Urlauber aus Deutschland dort Urlaub machen. In Corona-Zeiten waren sowohl Brücken- als auch Fährverbindungen zwischen Inseln und Festland kurzfristig stark eingeschränkt. Aktuell läuft der Fährverkehr zu den Inseln regelmäßig, Informationen werden auf der Webseite des Betreibers Jadrolinija veröffentlicht.

: Die über 1000 Eiländer vor Kroatiens Küste sind ein triftiger Grund dafür, dass jedes Jahr Millionen Urlauber aus Deutschland dort Urlaub machen. In Corona-Zeiten waren sowohl Brücken- als auch Fährverbindungen zwischen Inseln und Festland kurzfristig stark eingeschränkt. Aktuell läuft der Fährverkehr zu den Inseln regelmäßig, Informationen werden auf der Webseite des Betreibers Jadrolinija veröffentlicht. Quarantäne : Kroatien ist nach aktuellem Stand kein Virusvariantengebiet. Somit gilt bei Rückkehr nach Deutschland keine Quarantäne-Pflicht.

: Kroatien ist nach aktuellem Stand kein Virusvariantengebiet. Somit gilt bei Rückkehr nach Deutschland keine Quarantäne-Pflicht. EU-Covid-Zertifikat: Seit Samstag, 11. Juni, sind sämtliche Corona-Einreisebeschränkungen nach Deutschland aufgehoben. Ein 3G-Nachweis, also Impfung, Genesung oder ein Corona-Test, ist nicht mehr nötig.

Wie hoch sind die Preise aktuell in Kroatien?

Nach ADAC-Informationen, ist Tanken in Kroatien derzeit billiger als in Deutschland. Super bleifrei (Eurosuper) kostet demnach aktuell 10,95 Kuna pro Liter, das entspricht 1,45 Euro. Diesel (Eurodiesel oder Dizel) liegt gerade bei 13,99 Kuna, also 1,86 Euro (Beides Stand 21. September 2022). Trotz der im Vergleich mit Deutschland niedrigen Spritpreise wirkt sich die wirtschaftliche Lage in Europa auch auf Kroatien aus und sorgt dort für eine Inflation. Wie der internationale Dienst des kroatischen Staatsradios "Die Stimme Kroatiens" online verkündet, ist die Preisniveau im Sommer gegenüber dem Vorjahr um 12,3 Prozent gestiegen. Der Wechselkurs von Euro zu Kuna steht derzeit (21. September) bei etwa 1:7,5.

Lesen Sie auch

Gepäck war nicht im Flieger: Reiseveranstalter fährt Kunden die Koffer 1000 Kilometer hinterher Koffer-Drama im Ostallgäu

Das sind die anderen Reisesteckbriefe der Serie: