Das ist der Mann, der die Beerdigung der Queen organisiert

Während die Welt um Queen Elizabeth II. trauert, läuft die Organisation ihrer Beisetzung. "Earl Marshal" Edward Fitzalan-Howard hat dabei eine Schlüsselrolle.

15.09.2022 | Stand: 12:38 Uhr

Ob der Tod von Prinzessin Diana, die Hochzeit von Prinz William und seiner Frau Kate oder das 70. Thronjubiläum der Queen: Das britische Königshaus ist für seine pompösen Zeremonien bekannt. Am 19. September folgt ein weiterer Tag, der sich nicht nur in das Gedächtnis der rund 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Vereinigten Königreiches, sondern auch in das der Menschen weltweit einbrennen wird: die Beisetzung von Queen Elizabeth II. Den wenigsten dürfte allerdings jener Mann bekannt sein, der bei diesem Ereignis eine zentrale Rolle einnimmt.

Edward Fitzalan-Howard, der 18. Herzog von Norfolk, ist der derzeitige Earl Marshal– und damit der Mann, bei dem rund um eine Zeremonie alle Fäden zusammenlaufen. Das Amt wird vererbt und fällt seit fast 800 Jahren dem Herzog von Norfolk zu, dem ranghöchsten Herzog von England. Für den 65 Jahre alten Fitzalan-Howard, der die Position nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2002 erbte, steht mit dem Begräbnis der Queen nun die größte Aufgabe seiner Amtszeit an.

Edward Fitzalan-Howard ist ein Nachkomme von Elizabeth I.

Weil der Earl Marshal auch die Krönungszeremonien organisiert, wird Fitzalan-Howard im Anschluss sofort die Thronbesteigung von König Charles III. planen müssen. Bereits zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II., als ihr Sohn Charles III. zum König ernannt und ausgerufen wurde, war der Herzog Teil der offiziellen Delegation auf dem Balkon des St. James's-Palastes in der Londoner Innenstadt.

Eddie, wie ihn seine Freunde nennen, ist fünffacher Vater und ein Nachkomme von Elizabeth I. Nach seinem Studium an der Universität in Oxford leitete er eine Tischlerei und eine Firma, die Gasflaschen produzierte. Sein Vermögen soll sich auf rund 100 Millionen englische Pfund belaufen. Zeitweise galt der begeisterte Renn- und versierte Skifahrer als einer der begehrtesten Junggesellen Großbritanniens.

Über die aktuellen Entwicklungen seit dem Tod von Queen Elizabeth II. berichten wir in unserem Newsblog.

Earl Marshal von England hat fünf Kinder

1987 heiratete er dann Georgina Susan Gore, mit der er drei Söhne und zwei Töchter hat. 2011 trennte er sich von seiner Frau. Berichten zufolge blieben sie aufgrund ihrer Trennung sogar der Hochzeit von Kate und William im Jahr 2011 fern, nur um nicht im selben Raum zu sein. 2016 versöhnten sie sich, mittlerweile sind sie jedoch kein Paar mehr.

Konstanter im Leben von Fitzalan-Howard ist hingegen, dass er als Earl Marshal die jährliche Parlamentseröffnung organisiert. Aktuell steht sein ganzes Amt jedoch im Zeichen der Beisetzung von Queen Elizabeth II. Bis dahin, dem 19. September, dürfte der 65-Jährige noch viele zu organisieren haben.

