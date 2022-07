Wann ist meteorologischer Herbstanfang?

Das war es fast schon wieder mit dem Sommer 2022: Zumindest für die Meteorologen ist bald ganz offiziell Herbstanfang. Warum genau am 1. September?

09.07.2022 | Stand: 09:13 Uhr

Meteorologischer Herbstanfang 2022, das bedeutet, dass für die Wetterexperten von diesem Tag an der Sommer offiziell beendet ist - auch, wenn dann durchaus noch heiße Tage kommen können. Am Mittwoch ist es wieder soweit. Aber warum? Ist was ist der Unterschied zwischen meteorologischem Herbstanfang und kalendarischem Herbstanfang?

Warum ist am 1. September meteorologischer Herbstanfang 2022?

Das hat ganz praktische Gründe. Um Temperaturen und andere Wetterdaten besser vergleichen zu können, teilen die Meteorologen das Jahr einfach in Quartale ein.

Meteorologischer Herbstanfang ist damit stets am 1. September.

Winteranfang ist für sie am 1. Dezember.

Der meteorologische Frühlingsbeginn fällt demnach auf den 1. März.

Am 1. Juni ist für die Wetterfrösche offiziell Sommeranfang.

Datum: Wann ist kalendarischer Herbstanfang 2022?

2022 ist kalendarischer Herbstanfang am 23. September.

Der kalendarische Herbstanfang ist immer am 22. oder 23. September, das hängt von den astronomischen Gegebenheiten ab, Astronomen sprechen von der Tag-und-Nacht-Gleiche "Äquinoktium" - abgeleitet von den lateinischen Begriffen "aequus" (gleich) und "nox" (Nacht): Wenn zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genau zwölf Stunden liegen, ist kalendarischer Herbstanfang.

Und was hat es mit dem phänologischen Herbstanfang auf sich?

Der phänologische Herbstbeginn ist an kein festes Datum gebunden. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Die Termine für Anfang und Ende der Jahreszeiten können zwischen wärmeren und kühleren Gebieten Wochen auseinanderliegen. Der Frühherbst beginnt demnach mit der Blüte der Herbstzeitlose und der Fruchtreife des Schwarzen Holunders. Vollherbst erkennt man an der Laubverfärbung und der Bestellung von Winterroggen. Spätherbst ist, wenn die Blätter fallen.

Warum färben sich die Blätter im Herbst bunt?

Lesen Sie auch

Wetter Drittwärmster Juni in Bayern seit Beginn der Aufzeichnung

Tatsächlich, erste bunte Blätter fallen ja jetzt schon von den Bäumen herab - gelb, rot oder orange gefärbt. Das liegt daran, dass jedes Blatt den grünen Farbstoff Chlorophyll enthält. Werden die Tage und Nächte kühler, bauen Bäume das Chlorophyll langsam ab. Wichtige Stoffe werden zum Beispiel im Stamm gespeichert. Übrig bleiben die Farbstoffe Carotinoide - es färbt die Blätter gelb und orange - und Anthocyan, das die Blätter rot werden lässt.