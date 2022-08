Davon können viele auf dem Land nur träumen: Der Kilimandscharo hat jetzt Internet

An Afrikas höchstem Berg gibt es jetzt etwas, das es nicht mal in jedem bayerischen Dorf zuverlässig gibt. Aber wofür braucht es Internet auf einem Berg?

Es gibt ja diesen Filmklassiker aus den 50er Jahren, „Schnee am Kilimandscharo“, mit großer Starbesetzung – Gregory Peck, Ava Gardner, Hildegard Knef. Die Handlung geht – unzulässig verkürzt – so: Ein Schriftsteller will das Vermächtnis seines Onkels ergründen, halluziniert aber dann wegen eines Furunkels vor sich hin.

Und in Schwaben gibt es noch überall Löcher im Netz

An Halluzinationen könnte auch mancher Bewohner des bayerischen Hinterlandes angesichts der folgenden Nachricht glauben: Der Kilimandscharo hat jetzt mobiles Internet. Tansania hat einfach mal schnell ein Breitbandnetz an den Hängen des höchsten Bergs Afrikas eingerichtet. Ende des Jahres soll selbst der Gipfel des 5895 Meter hohen Berges versorgt sein. Und in Schwaben kommt man nicht einmal über den flachen Sandberg zwischen Augsburg und Diedorf ohne Internet- und Mobilfunk-Loch.

Derlei Meldungen sind natürlich Wasser auf die Mühlen all jener, die behaupten, dass in unserem Land ohnehin gar nichts mehr funktioniert. Weder das Corona-Management, noch die Bahn oder die Gasversorgung. Zur Ehrenrettung sei erwähnt, dass es zumindest auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, schnelles Internet gibt.

Mehr Touristen anlocken – auch eine Idee für Bayern?

In Tansania planen sie aber schon den nächsten Schritt. Der Informationsminister fordert Breitband in allen Nationalparks. Die Idee dahinter ist in dem afrikanischen Land, dass Touristen das Netz nutzen, um Fotos per WhatsApp, Instagram und Twitter zu verbreiten – und so weitere Touristen anzulocken. Vielleicht wäre das auch ein neuer, erfolgversprechender Ansatz für das Tourismusland Bayern, nachdem flächendeckendes Netz mit den bisherigen Mitteln nicht geklappt hat.

