Der Bergdoktor: Staffel 16, Folge 1 im ZDF - Vorschau, Handlung, Schauspieler und Mediathek

Der Bergdoktor ist zurück im ZDF. Staffel 16 beginnt Ende Dezember 2022. Hier Handlung und Schauspieler in Folge 1 - "Der Bergdoktor - Paradies".

05.12.2022 | Stand: 12:47 Uhr

"Der Bergdoktor", Staffel 16 läuft ab Ende 2022 im ZDF. Für die Fans von Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl hat das Warten auf die neuen Folgen vom Bergdoktor damit ein Ende. Insgesamt acht Episoden hat die neue Staffel, die Dr. Gruber wieder vor jede Menge private und berufliche Herausforderungen stellt.

"Paradies" ist der Titel von Folge 1 der 16. Staffel. Hier alle Infos zu Folge, Handlung und Darstellern.

Wannn kommt "Der Bergdoktor - Paradies" (Staffel 16 Episode 1 im TV)?

Der Bergdoktor - Paradies läuft am Donnerstag, 29. Dezember 2022, um 20.15 Uhr im ZDF.

Das ist die Handlung von Staffel 16, Folge 1: Der Bergdoktor - Paradies

Schafwirt Alois Bachmeier hat eine Multi-Infarkt-Demenz, Enkelin Josi will sich um ihn und den Hof kümmern. Ihre Mutter Karin dagegen will den Hof verkaufen. Als Karin stressbedingt Symptome bekommt, wird Martin Gruber hellhörig.

Da Alois die Schafwirtschaft nicht weiter betreiben kann, ist seine Tochter Karin angereist, um den Hof zu verkaufen – sehr zum Missfallen ihrer Tochter Josie, die seit drei Jahren bei ihrem Großvater lebt, eine Ausbildung auf dem Hof macht und dort auch ihre Zukunft sieht. Josie ist aber noch minderjährig, und ihre Mutter kann sie nicht überzeugen. Die hat ein schwieriges Verhältnis zum Vater, will endgültig mit der Vergangenheit brechen und ihre Tochter wieder zu sich holen. Stressbedingt bekommt Karin plötzlich starke Bauchschmerzen und Hautausschlag.

Sein erster Patientenfall nach längerer Auszeit lenkt Martin Gruber von seinen privaten Sorgen ab: Er kümmert sich nach dem Klinikaufenthalt seines Patienten Alois Bachmeier um die weitere medizinische Betreuung. Dieser war immer kerngesund, leidet aber in Folge mehrerer Schlaganfälle an der Binswanger Enzephalopathie.

Weil Anne nach der Trennung von Dr Gruber als Teilhaberin auf dem Hof fehlt, müssen Lisbeth und Hans eine schnelle Lösung für den Erhalt der "Gruber-Milch" finden, da schwere finanzielle Zeiten drohen. Für die tägliche Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb unterstützt Arzthelferin Linn Kemper ihren Freund Hans und packt beim Bergdoktor tatkräftig mit an.

Auch Lilli richtet ihren Blick in die Zukunft und verkündet ihren Vätern, dass sie ein Praktikum in der Klinik machen wird. Sie will überprüfen, ob sie dem Druck eines Medizinstudiums gewachsen wäre und hat von Dr. Vera Fendrich bereits eine Zusage bekommen.

Das sind die Darsteller in der Folge "Der Bergdoktor - Paradies"

Josi Bachmeier: Lieselotte Voß

Karin Bachmeier: Hilde Dalik

Alois Bachmeier: C.C. Weinberger

Lorenz Hofer: Tom Kreß

Robert Schwarz: Timon Ballenberger

Dr. Martin Gruber: Hans Sigl

Heiko Ruprecht: Hans Gruber

Lilli Gruber: Ronja Forcher

Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Was ist neu in der 16. Staffel von "Der Bergdoktor"?

Die ZDF-Reihe "Der Bergdoktor" mit Hans Sigl in der Titelrolle startet am Donnerstag, 29. Dezember 2022, 20.15 Uhr, in die 16. Staffel. Im Ensemble neu dabei sind Barbara Lanz und Wolfram Berger als Caro und Roland Pflüger.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen. Aktuell läuft in der Mediathek Staffel 15.

Rückblende: Happy End für den "Bergdoktor"? Ende März lief das Finale der 15. Staffel im TV.