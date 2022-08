"Der Herr der Ringe" ist zurück: Alles Wichtige zum Start der neuen Serie "Die Ringe der Macht"

Im September startet die neue "Herr der Ringe"-Serie. Hier erfahren Sie alles Wichtige: Starttermin, Folgen, Handlung, Darsteller und wo die Serie zu sehen ist.

12.08.2022 | Stand: 13:44 Uhr

Herr der Ringe Fans warten sehnsüchtig auf den Start der neuen Serie "Die Ringe der Macht". Bald ist es soweit: Im September kehrt Mittelerde nach etwa acht Jahren Abstinenz zurück auf die Bildschirme. Die "Herr der Ringe"-Serie wird wohl die teuerste Serie aller Zeiten. Laut The Hollywood Reporter kostet allein die erste Staffel umgerechnet etwa 380 Millionen Euro. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum neuen Fantasy-Epos "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht".

"Die Ringe der Macht" im Stream ansehen - Wo und ab wann läuft die "Herr der Ringe"-Serie?

Amazon Prime Video hat die neue "Herr der Ringe"-Serie produziert. Dementsprechend ist die Serie auch dort zu sehen. Dafür ist jedoch ein Abonnement für Prime Video notwendig. (Lesen Sie auch: "The Sandman" auf Netflix: Start, Folgen, Besetzung und Handlung)

Los geht es am Freitag, 2. September 2022. Die Folgen sollen dann in einem wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Episoden von "Die Ringe der Macht": Wie viele Folgen und Staffeln hat die neue "Herr der Ringe"-Serie?

Acht Folgen soll Staffel 1 von "Die Ringe der Macht" umfassen. Die Titel der einzelnen Episoden sind jedoch noch nicht bekannt.

Episode 1 am 2. September 2022

Episode 2 am 9. September 2022

Episode 3 am 16. September 2022

Episode 4 am 23. September 2022

Episode 5 am 30. September 2022

Episode 6 am 7. Oktober 2022

Episode 7 am 14. Oktober 2022

Episode 8 am 21. Oktober 2022

Auch eine zweite Staffel von der "Die Ringe der Macht"-Serie soll es geben. Die wurde bereits in Auftrag gegeben. (Lesen Sie auch: "House of the Dragon" im Stream ansehen: So sehen Sie Staffel 1 des "GoT"-Ablegers online)

Handlung: Worum geht es in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"?

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" spielt etwa 3000 Jahre vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". In der Serie soll die Geschichte von allen Ringen erzählt werden. Denn bislang kennen die "Herr der Ringe"-Fans nur die Geschichte des einen Rings. Die neue Serie wird alle wichtigen Geschichten des Zweiten Zeitalters in Mittelerde vereinen. Es wird erzählt, wie die Ringe geschmiedet wurden, wie der dunkle Herrscher Sauron aufstieg und wie die letzte Allianz von Elben und Menschen geschlossen wurde. (Lesen Sie auch: TV-Comeback von Richterin Barbara Salesch)

Hier können Sie die offizielle Synopsis der neuen Amazon-Serie lesen:

„Die bevorstehende Serie von Amazon Studios bringt zum ersten Mal die Lgenden des sagenumwobenen Zweiten Zeitalters der Geschichte Mittelerdes auf die Bildschirme. Dieses epische Drama spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens ‚Der Hobbit‘ und ‚Der Herr der Ringe‘ und wird die Zuschauer’innen in eine Ära zurückversetzten, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche sich ruhmreich erhoben und wieder in den Ruin fielen, unvorhergesehene Helden geprüft wurden, Hoffnung an den seidenen Fäden hing und der größte Bösewicht, der jemals Tolkiens Feder entsprang, drohte, die ganze Welt mit Dunkelheit zu bedecken. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einer Gruppe bekannter und neuer Charaktere, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellt. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon und das atemberaubende Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse hinterlassen, die noch lange nach ihrem Tod weiterleben.“

Wer sind die Darsteller in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"?