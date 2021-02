"Der schönste Fußballer der Welt" tänzelt an "Let's Dance"-Spitze

Der Isländer Rúrik Gíslason hat sich bei "Let's Dance" an die Spitze getanzt. Und wie schnitt Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer ab?

Rúrik Gíslason, bekannt geworden als «der schönste Fußballer der Welt», hat sich in der RTL-Show «Let's Dance» an die Spitze getanzt. Der Isländer sicherte sich am Freitag zum Auftakt der neuen Staffel das sogenannte Direktticket. Der 33-Jährige kann damit in der «Let's Dance»-Folge in der kommenden Woche erstmal nicht aus dem Tanz-Wettbewerb ausscheiden - er besitzt eine Wildcard.

Der Fußballer überzeugte sowohl die Jury als auch die Zuschauer mit seiner Leistung. In der Kennenlernshow, in der alle Kandidaten vorgestellt wurden, legte er in einem Gruppentanz mit Musikerin Ilse DeLange und Schauspielerin Valentina Pahde einen Cha-Cha-Cha zum Titel «Hot Stuff» auf das Parkett. Jurorin Motsi Mabuse war danach überrascht - Fußballer sind nicht als gute Tänzer verschrien. Bei Gíslason aber habe sie «eine schöne Hüftaktion» gesehen. Der Isländer erklärte gleichwohl: «Ich war sehr, sehr nervös.»

Gislason wurde während der WM 2018 berühmt

Der ehemalige Profi-Fußballer, der in Deutschland unter anderem für den 1. FC Nürnberg gekickt hatte, war während der Weltmeisterschaft 2018 zum Tuschelthema geworden - wegen seines Aussehens. Vor seiner Einwechslung in einer Partie gegen Argentinien hatte er rund 30 000 Instagram-Follower - wenig später waren es mehr als eine Million.

Jan Hofers Auftritt war "süß"

Weitaus weniger gut lief es in der ersten Show für Ballermann-Sänger Mickie Krause (50), Formel-1-Reporter Kai Ebel (56) und den ehemaligen «Tagesschau»-Sprecher Jan Hofer (69), deren Leistungen bei der Jury weitestgehend durchfielen. Juror Joachim Llambi erklärte Hofer, sein Auftritt sei «süß» gewesen. Aber es fehle an Lockerheit. «Du warst so konzentriert Jan, das ist unheimlich gewesen.» Die Show verlassen musste allerdings noch kein Kandidat.

Hofer, der sich im Dezember als Chefsprecher der «Tagesschau» verabschiedet hatte, sagte, dass für ihn nun ein neuer Abschnitt seines beruflichen Lebens anfange. Seine Tanzerfahrung beschränke sich aber «wirklich auf Discofox» und «ungelenken Bewegungen zu Rihanna und Ähnlichem.»

Fast 36 Jahre lang schickte er die Zuschauer mit dem Neusten aus der Welt in den Abend. Jetzt versucht sich der ehemalige Chef-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer auf der Let's-Dance-Tanzfläche. Schon seit einiger Zeit ist der 68-Jährige auch auf der Social-Media-Plattform TikTok unterwegs. Nach seinem Karriereaus will er sich jetzt neuen Leidenschaften widmen. Die RTL-Tanzshow startet am 26. Februar. Senna Gammour wurde bekannt durch ihre Teilnahme an der ProSieben Show "Popstars". Hier gewann sie den Wettbewerb und wurde Teil der Girlband "Monrose". Nach deren Trennung 2011 ist sie heute vor allem auf Instagram und als Autorin aktiv. Auch sie nimmt 2021 an der Tanzshow Let's Dance teil. Weitere Informationen zur Sendung und wöchentliche Folge finden Sie auf tvnow.de. Nicolas Puschmann war 2019 der erste "Prince Charming" in der gleichnamigen Datingshow für schwule Männer auf VOX. Dort fand der seine große Liebe mit Lars Tönsfeuerborn ("Dschungelshow 2021"), die vergangenes Jahr ein Ende fand. Nun steht Puschmann allein vor der Kamera und kämpft bei Let's Dance um den Sieg. Seine Teilnahme bringt eine Neuerung mit sich: Denn Puschmann wird als erster männlicher Kandidat mit einem Tanzpartner tanzen! Wenn der Ballermann geschlossen ist, kommt Mickie Krause eben auf die Bühne von Let's Dance. Der Mallorca-Sänger ist bisher weniger für sein Bewegungstalent und mehr für seine Hits wie "Schatzi schenk mir ein Foto" oder "Ich bin solo" bekannt. Er sagt: „Ich mache bei „Let's Dance" mit, weil schon sehr viele untalentierte Promis da mitgemacht haben – da darf ich eigentlich nicht fehlen!" Kai Ebel ist schon lange Zeit bei RTL zu sehen. Von 1992 bis 2020 berichtete er live von den Rennstrecken der Formel-1. Jetzt nach dem Ende seiner Karriere hat er Lust zu tanzen: „Ich bin die Rennstrecken der Welt abgelaufen, jetzt brauche ich statt Asphalt mal Parkett unter den Schuhen…" Wer Lola Weippert nicht aus dem Radio kennt, könnte sie schon einmal auf Instagram gesehen haben. Dort hat die ehemalige bigFM-Moderatorin über 300.000 Follower. Seit 2020 ist sie auch im TV zu sehen, in Zukunft wird sie die RTL-Sendung "Temptation Island" moderieren. Jetzt steht sie für ihren neuen Heimat-Sender aber erst einmal bei Lets Dance vor der Kamera! Schon seit über fünf Jahren steht Valentina Pahde für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Nebenbei war die Schauspielerin auch einmal musikalisch aktiv, jetzt ist die Münchenerin bei der Tanz-Show Let's Dance dabei. Auch Schauspieler Erol Sander tanzt 2021 über das Parkett von Let's Dance. Der 52-Jährige ist aus deutschen Fernsehserien wie "Mordkommission Istanbul" oder "Die Alpenklinik" bekannt. Er sagt: „Das Tanzen ist eine Bereicherung für mich als Schauspieler. Ich finde es spannend, professionell tanzen zu lernen und freue mich sehr auf meine Teilnahme bei Let's Dance." Ihr Name lässt es bereits erahnen: Auma Obama ist die Halbschwester des ehenmaligen US-Präsidenten Barack Obama. Aber auch sie selbst hat eine vielfältige Vergangenheit hinter sich. Sie ist promovierte Germanistin, Autorin, freie Journalistin und setzt sich mit ihrer eigenen Stiftung Sauti Kuu Foundation für die Chancengleichheit von Kindern in Afrika ein. Bei ihrer Teilnahme an der RTL-Show Lets Dance gehe es ihr vor allem um den Spaß, sagt Obama. Die niederländische Sängerin Ilse DeLange dürfte mittlerweile auch einigen Zuschauern in Deutschland bekannt sein. Erst im vergangenen Jahr war sie Teil der VOX-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Zuvor war sie bereits im niederländischen Fernsehen bei "The Voice of Holland" als Coach zu sehen. Jetzt will sie bei Let's Dance das Tanzen lernen! Bisher ist Simon Zachenhuber ungeschlagen, ob das auch im Tanzwettbewerb so bleibt? Der 22-Jährige ist Profiboxer im Mittelgewicht und hat bisher jeden seiner Kämpfe gewonnen, sechs davon mit einem K.O.-Sieg. Er sagt: „Normalerweise tänzle ich im Ring die Gegner aus. Jetzt versuche ich mit meiner Partnerin die Konkurrenz schwindelig zu tanzen." Das deutsche Model Kim Riekenberg stand schon für Star-Fotograf Peter Lindbergh vor der Kamera und zierte das Cover der Zeitschrift "Elle". Jetzt freut sich das international bekannte Model auf ihre Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance! Rùrik Gislason ist ein isländische Profifußballer. 2015 stand er mit dem 1.FC Nürnberg erstmals für einen deutschen Verein auf dem Platz. 2020 beendete er seine Karriere beim Zweitligisten SV Sandhausen. Er sagt: "Nach meinem Rücktritt vom Fußball habe ich beschlossen, offen für neue Dinge zu sein, und Tanzen ist definitiv neu für mich." Jetzt versucht sich der ehemalige Chef-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer auf der Let's-Dance-Tanzfläche. Schon seit einiger Zeit ist der 68-Jährige auch auf der Social-Media-Plattform TikTok unterwegs. Nach seinem Karriereaus will er sich jetzt neuen Leidenschaften widmen. Die RTL-Tanzshow startet am 26. Februar. Bild: TVNOW / Paul Schirnhofer

