Deutscher Astronaut Maurer mit Raumkapsel im Meer gelandet

Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer zurück auf der Erde.

06.05.2022 | Stand: 07:31 Uhr

Er und der Rest seiner Crew - die US-Astronauten Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn - landeten nach rund 24 Stunden Flug an Bord einer "Crew Dragon"-Kapsel am Freitag im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Am Donnerstag hatte die Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt.

Bilderstrecke

Astronaut Matthias Maurer: Leben und Karriere in Bildern

1 von 9 Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa 2 von 9 Maurer hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an verschiedenen Unis studiert. 2004 erhielt er seinen Doktortitel in Materialwissenschaft am Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen. Im Jahr 2006 machte er einen Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur. Bild: Oliver Dietze, dpa Maurer hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an verschiedenen Unis studiert. 2004 erhielt er seinen Doktortitel in Materialwissenschaft am Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen. Im Jahr 2006 machte er einen Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur. Bild: Oliver Dietze, dpa 3 von 9 Während seines Zivildienstes und seiner Studienzeit war Matthias Maurer als Sanitäter beim Malteser Hilfsdienst beschäftigt. Während er zwischen 1999 und 2004 an seiner Promotion arbeitete, war er Projektingenieur und Senior-Researcher an der RWTH Aachen. Bild: ESA/NASA Während seines Zivildienstes und seiner Studienzeit war Matthias Maurer als Sanitäter beim Malteser Hilfsdienst beschäftigt. Während er zwischen 1999 und 2004 an seiner Promotion arbeitete, war er Projektingenieur und Senior-Researcher an der RWTH Aachen. Bild: ESA/NASA 4 von 9 Von 2006 bis 2010 war Dr. Maurer als Projektingenieur in einem medizintechnischen Unternehmen tätig. 2008 bewarb er sich in der letzten Runde des ESA-Astronautenprogramms und schaffte es unter die Top zehn Bewerber. 2010 kam er zur ESA. Bild: Oliver Berg, dpa Von 2006 bis 2010 war Dr. Maurer als Projektingenieur in einem medizintechnischen Unternehmen tätig. 2008 bewarb er sich in der letzten Runde des ESA-Astronautenprogramms und schaffte es unter die Top zehn Bewerber. 2010 kam er zur ESA. Bild: Oliver Berg, dpa 5 von 9 Er arbeitet beim European Astronaut Centre (EAC) als Astronauten-Support-Ingenieur und Eurocom. Seit 2012 ist Maurer verantwortlich für Projekte, die der ESA dienen, um ihre Erfahrung in der Raumerkundung über die Internationale Raumstation hinaus zu erweitern. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa Er arbeitet beim European Astronaut Centre (EAC) als Astronauten-Support-Ingenieur und Eurocom. Seit 2012 ist Maurer verantwortlich für Projekte, die der ESA dienen, um ihre Erfahrung in der Raumerkundung über die Internationale Raumstation hinaus zu erweitern. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa 6 von 9 2018 schloss Matthias Maurer die Astronauten-Grundausbildung ab. Im Dezember 2020 wurde er für seine erste Mission zur ISS (Mission "Cosmic Kiss") ausgewählt. Er ist der zweite ESA-Astronaut, der im Rahmen des Commercial-Crew-Programme der NASA gestartet ist. Bild: Anneke Le Floc'h/ESA, dpa 2018 schloss Matthias Maurer die Astronauten-Grundausbildung ab. Im Dezember 2020 wurde er für seine erste Mission zur ISS (Mission "Cosmic Kiss") ausgewählt. Er ist der zweite ESA-Astronaut, der im Rahmen des Commercial-Crew-Programme der NASA gestartet ist. Bild: Anneke Le Floc'h/ESA, dpa 7 von 9 ESA-Astronaut Matthias Maurer ist am 11. November 2021 zur Internationalen Raumstation ISS gestartet und blieb dort gut sechs Monate lang. Bild: ESA/NASA, dpa ESA-Astronaut Matthias Maurer ist am 11. November 2021 zur Internationalen Raumstation ISS gestartet und blieb dort gut sechs Monate lang. Bild: ESA/NASA, dpa 8 von 9 ESA-Astronaut Matthias Maurer (links) und die NASA-Astronauten (von links) Tom Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron sind aktuell auf dem Weg von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel auf der Erde landen. Bild: Thomas Marshburn/NASA/ESA, dpa ESA-Astronaut Matthias Maurer (links) und die NASA-Astronauten (von links) Tom Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron sind aktuell auf dem Weg von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel auf der Erde landen. Bild: Thomas Marshburn/NASA/ESA, dpa 9 von 9 In seiner Freizeit geht Maurer gerne Radfahren oder Wandern. Seine anderen Hobbys sind Reisen, Fotografie, Lesen, Politik und Fremdsprachen lernen. Neben Deutsch spricht er Englisch, Spanisch, und Französisch fließend. Während seiner Astronauten-Ausbildung hat er Russisch und Chinesisch gelernt. Bild: Christoph Soeder, dpa In seiner Freizeit geht Maurer gerne Radfahren oder Wandern. Seine anderen Hobbys sind Reisen, Fotografie, Lesen, Politik und Fremdsprachen lernen. Neben Deutsch spricht er Englisch, Spanisch, und Französisch fließend. Während seiner Astronauten-Ausbildung hat er Russisch und Chinesisch gelernt. Bild: Christoph Soeder, dpa 1 von 9 Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa

Am späten Freitagabend wird Maurer, wenn alles nach Plan läuft, zurück in Deutschland erwartet. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen. Der 52 Jahre alte Saarländer war am 11. November 2021 mit seinen drei Crew-Kollegen zum Außenposten der Menschheit gereist. Während seiner Zeit auf der ISS rund 400 Kilometer über der Erde hatte er an zahlreichen wissenschaftlichen Experimenten gearbeitet und auch einen Außeneinsatz unternommen. Der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa war der zwölfte Deutsche im Weltall.

