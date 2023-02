Die 10 reichsten Menschen der Welt: Elon Musk nicht mehr an der Spitze

In regelmäßigen Abständen gibt das Wirtschaftsmagazin Forbes ein Ranking der reichsten Menschen der Welt heraus. Wer ist aktuell in der Top Ten zu finden?

16.02.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Auf der Welt dreht sich fast alles um Geld. Nur wer was hat, ist wirklich was wert. So zumindest oft der Eindruck. In diesem Text geht es um die Menschen, die nicht nur etwas, sondern sehr viel Geld haben. Die reichsten Menschen der Welt – wenn es allein nach materiellen Werten geht.

Denn natürlich können sich auch Personen mit deutlich weniger Hab und Gut als unfassbar reich ansehen. Schließlich hat das Leben weit mehr zu bieten als den ewigen Blick auf die Habenseite.

Wer sind die zehn reichsten Menschen der Welt?

Eine rund um den Globus anerkannte Übersicht bietet hierzu jährlich das US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Darauf soll auch hier zurückgegriffen werden. Damit ergibt sich folgende Top Ten der reichsten Menschen der Welt (Stand: 13. Februar 2023):

1. Platz: Bernard Arnault (210,9 Milliarden US-Dollar)

2. Platz: Elon Musk (188,6 Milliarden US-Dollar)

3. Platz: Jeff Bezos (120,8 Milliarden US-Dollar)

4. Platz: Larry Ellison (111,6 Milliarden US-Dollar)

5. Platz: Warren Buffett (108,4 Milliarden US-Dollar)

6. Platz: Bill Gates (105,8 Milliarden US-Dollar)

7. Platz: Carlos Slim Helú (88,7 Milliarden US-Dollar)

8. Platz: Steve Ballmer (84,4 Milliarden US-Dollar)

9. Platz: Larry Page (82,2 Milliarden US-Dollar)

10. Platz: Mukesh Ambani (82,2 Milliarden US-Dollar)

Sieben der zehn Männer – eine Frau hat es nicht in die Auflistung geschafft – stammen aus den USA. Dabei überholte Arnault Ende 2022 Musk, der zuvor einige Zeit lang Platz eins innehatte.

Die reichste Frau der Welt kommt aus Frankreich. Hier nennt Forbes im Februar 2023 Francoise Bettencourt Meyers, die über 81,2 Milliarden US-Dollar verfügen soll. Sie ist die Enkelin des Gründers der Kosmetikmarke L'Oreal und erbte die Firmenanteile von ihrer verstorbenen Mutter.

Womit haben die reichsten Menschen der Welt aber ihr Vermögen aufgebaut? Hier lohnt ein separater Blick auf jeden der zehn Herren. Angefangen an der Spitze:

1. Platz: Bernard Arnault, Frankreich

Der reichste Mensch der Welt ist aktuell der Franzose Bernard Arnault. Am 5. März 1949 in Frankreich geboren kommen er und seine Familie im Februar 2023 auf ein Gesamtvermögen von 210,9 Milliarden US-Dollar. Er ist Vorsitzender und Geschäftsführer des Luxusgüter-Konzerns LVMH, der Rechte an 75 Marken hält, die weltweit in etwa 5000 Geschäften in rund 80 Ländern vertrieben werden. Der börsennotierte Konzern ist damit der weltweite Branchenführer der Luxusgüterindustrie. Zu den Marken zählen unter anderen Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon und Sephora.

2. Platz: Elon Musk, USA

Mit einem Gesamtvermögen von 188,6 Milliarden US-Dollar hat es Elon Musk im Februar 2023 auf den zweiten Platz der reichsten Menschen der Welt geschafft. Am 28. Juni 1971 in Südafrika geboren, besitzt Musk die südafrikanische, die kanadische und seit 2002 auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Musk ist Gründer und Geschäftsführer des Elektrofahrzeuge-Konzerns Tesla sowie des Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmens SpaceX. Zudem kaufte er 2022 den Social-Media-Dienst Twitter.

3. Platz: Jeff Bezos, USA

Der Gründer und Vorsitzende des Online-Versandhändlers Amazon, Jeff Bezos, hat es mit einem Gesamtvermögen von aktuell 120,8 Milliarden US-Dollar auf den dritten Platz in der Rangliste geschafft. Besonders durch die Corona-Pandemie konnte der am 12. Januar 1964 geborene US-Amerikaner sein Vermögen steigern. Bezos galt lange als der reichte Mensch der Welt.

4. Platz: Larry Ellison, USA

Lawrence "Larry" Joseph Ellison belegt aktuell den vierten Platz der reichsten Menschen der Welt. Der US-Amerikaner wurde am 17. August 1944 geboren und ist Gründer sowie Vorsitzender des Softwarekonzerns Oracle. Zudem investierte der Viertplatzierte in Tesla und war Vorstandsmitglied. Er kommt im Februar 2023 auf ein Gesamtvermögen von 111,6 Milliarden US-Dollar.

5. Platz: Warren Buffett, USA

Warren Edward Buffett belegt Platz fünf auf der Rangliste der reichsten Menschen der Welt. Geht es nach dem Alter, führt der 92-Jährige die Liste aber klar an. Der US-Amerikaner ist am 30. August 1930 geboren. Sein Gesamtvermögen liegt aktuell bei 108,4 Milliarden US-Dollar. Warren Buffett ist Vorsitzender und Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, die mehr als 80 Unternehmen unter sich vereint. Dazu zählen Geico, Duracell, Dairy Queen und mehr. Zudem gilt Buffett als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt.

6. Platz: Bill Gates, USA

Bill Gates belegt aktuell den sechsten Platz auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Am 28. Oktober 1955 in den USA geboren, hat er heute ein Gesamtvermögen in Höhe von 105,8 Milliarden US-Dollar. Gemacht hat er sein Vermögen als Gründer sowie langjähriger Vorsitzender und Geschäftsführer des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft.

7. Platz: Carlos Slim Helú, Mexiko

Mit einem Gesamtvermögen von 88,7 Milliarden US-Dollar hat es der Mexikaner Carlos Slim Helú auf den siebten Platz in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt geschafft. Am 28. Januar 1940 in Mexiko geboren, kontrolliert er heute gemeinsam mit seiner Familie die Telekommunikationsunternehmen America Movil und Telmex.

8. Platz: Steve Ballmer, USA

Der US-Amerikaner Steve Ballmer kann sein Gesamtvermögen auf 84,4 Milliarden US-Dollar beziffern und belegt damit den achten Platz auf der Weltrangliste der reichsten Menschen. Geboren am 24. März 1956 war der Unternehmer und Investor 14 Jahre lang CEO bei Microsoft. Seit 2014 gehört ihm der Basketballclub "Los Angeles Clippers".

9. Platz: Larry Page, USA

Larry Page ist einer der Mitbegründer des Technologieunternehmens Google. Der US-amerikanische Informatiker und Unternehmer ist am 26. März 1973 geboren und hat es im Februar 2023 mit einem Gesamtvermögen von 82,2 Milliarden US-Dollar auf den neuen Platz der reichsten Menschen der Welt geschafft.

10. Platz: Mukesh Ambani, Indien

Den letzten Platz auf der Liste mit den zehn reichsten Menschen der Welt belegt der indische Unternehmen Mukesh Ambani. Am 19. April 1957 in Indien geboren, liegt sein Gesamtvermögen aktuell bei 82,2 Milliarden US-Dollar. Mukesh Ambani ist Vorsitzender des auf Petrochemie und Textilien spezialisierten Unternehmens Reliance Industries.

Reichste Menschen der Welt: Wer stand schon an der Spitze?

Um die Jahrtausendwende und auch in den Nuller-Jahren schien Bill Gates in der Forbes-Liste unantastbar, ehe ihn 2008 Warren Buffettübertrumpfte. Von dreistelligen Milliardensummen konnten beide damals nur träumen. 2009 kletterte Gates wieder an die Spitze, als die Wirtschaftskrise auch die größten Vermögen schrumpfen ließ. Damals tauchten auch beide Albrecht-Brüder Karl und Theo (Aldi) in der Top Ten auf.

Von 2010 bis 2013 übernahm dann Carlos Slim Helú die Spitze, ehe Gates noch einmal für vier Jahre am Stück das Maß der Dinge war. Dann schlug die Zeit von Jeff Bezos an, der 2018 als erster Mensch die 100-Milliarden-US-Dollar-Schallmauer durchbrach und Platz eins übernahm. Im Jahr 2022 wurde er von Elon Musk abgelöst, der Anfang 2023 die jetzige Nummer eins Bernard Arnault vorbeiziehen lassen musste.