Sensations-Comeback: Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück

Dieter Bohlen is back: Offenbar holt RTL den Pop-Titan zu "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) zurück. Nur: Was passiert mit Florian Silbereisen?

11.07.2022 | Stand: 21:05 Uhr

Überraschendes Comeback bei RTL: Dieter Bohlen soll als DSDS-Juror zurückkehren - und das schon zur kommenden 20. Staffel der RTL-Castingshow. Das berichten der Branchendienst DWDL.de und die Bild. Erst im letzten Jahr hatte man sich von Bohlen getrennt und Florian Silbereisen in die Jury der früheren Erfolgsshow geholt.

Dieter Bohlen 2023 wieder bei DSDS?

Doch noch Bohlens Ausscheiden waren die Quoten in den Keller gegangen. Ein RTL-Mitarbeiter soll der Bild-Zeitung gesagt haben: „Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut.“ Was heißt das nun für Florian Silbereisen? Die Bild spekuliert: Beide werden nicht gleichzeitig am Jury-Tisch platznehmen.

Die 20. Staffel der Castingshow soll 2023 ausgestrahlt werden.