Zwei Dschungelcamp-Teilnehmer sind schon vor der Sendung raus

Für das Dschungelcamp 2022 hat RTL wieder diverse illustre Teilnehmer gewinnen können. Wer sind die Kandidaten? Wer ist schon raus? Hier die Stars und Bilder.

19.01.2022 | Stand: 09:29 Uhr

Das Dschungelcamp bei RTL findet 2022 trotz Corona-Krise statt. Ein Zugeständnis mussten Sender und Teilnehmer bei "Ich bin ein Star" (IBES) allerdings machen. Die Kandidaten und Kandidatinnen der Dschungelshow werden ihre Zeit nicht im australischen Busch, sondern in Südafrika verbringen. Und - sie müssen geimpft und gesund sein. Zwei Teilnehmer sind darüber schon gestolpert und raus: Christin Okpara und Lucas Cordalis.

Bühne frei für das Dschungelcamp 2022: Dieses Jahr führt RTL Kandidaten und Zuschauer des Trash-Formats nicht in den australischen Dschungel, sondern nach Südafrika. Mit an Bord ist das Moderatorenduo Daniel Hartwich und Sonja Zietlow. Hier ein Überblick über die bereits bekannten Kandidatinnen und Kandidaten. "Dr. Bob" gehört zum Dschungelcamp wie kein anderer. Der Paramedic, der mit bürgerlichem Namen Robert „Bob" McCarron heißt, betreute in den vergangenen 16 Jahren viele deutsche Stars im australischen Dschungel - und wird das 2022 auch in Südafrika machen. Tina Ruland zieht ins Dschungelcamp 2022. Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin als Friseurin "Uschi" im Kultfilm "Manta, Manta" 1991. Seitdem hat die heute 55-Jährige in mehr als 200 Filmen und TV-Serien mitgespielt. Auch Anouschka Renzi ist beim RTL-Dschungel 2022 dabei. Die in Berlin geborene Schauspielerin ist aus Spielfilmen und TV-Serien wie Tatort, "Der König von St. Pauli", "Wolffs Revier" oder "Verbotene Liebe" bekannt. Auch auf der Theaterbühne ist die 57-Jährige oft zu sehen. Harald Glööckler zieht in den Dschungel. Schon oft sei der 56-Jährige für das Dschungelcamp angefragt worden. Jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie ohne Fashionshows oder ähnlichem, sei die richtige Zeit für seine Teilnahme gekommen, so der Modedesigner. Auch Lucas Cordalis steht bereits als Kandidat für das Dschungelcamp 2022 fest. Der Sänger stand mit seiner Frau Daniela Katzenberger schon mehrfach für Reality-TV-Formate vor der Kamera. Mit seinem Einzug in den Dschungel tritt er in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis. Dieser gewann das Dschungelcamp 2004. Filip Pavlovic freut sich über seinen Einzug in das Dschungelcamp 2022. Er gewann "Die große Dschungelshow" im Januar 2021 auf RTL und damit das "Goldene Ticket" für die Teilnahme am Camp des Folgejahres. Pavlovic wurde durch die Teilnahme an der Datings-Show "Die Bachelorette" bekannt und war auch danach in weiteres Trash-TV-Formaten zu sehen. Reality-Sternchen Tara Tabitha ist mit im Dschungel 2022. Peter Althof hat sich als laut rtl.de als Bodyguard-Legende einen Namen gemacht und beschützt die Reichen und Schönen dieser Welt. Jetzt eine neue Herausforderung: Das Dschungelcamp. Eric Stehfest stellt sich dem Dschungel: Bekannt wurde er durch seine GZSZ-Rolle als Chris Lehmann. 2016 hat sich der Schauspieler bei "Let's Dance" bewiesen. Erst vor Kurzem kämpfte sie in "Der Bachelor" um das Herz von Niko Griesert – nun wagt sich Linda Nobat ins Dschungelcamp 2022 nach Südafrika. Christin Okpara sollte 2022 ins Dschungelcamp einziehen. Weil es Unklarheiten bei ihrem Corona-Impfstatus gab, wurde ihre Teilnahe kurzfristig abgelehnt. Stattdessen... ist Schlagersängerin Jasmin Herren im südafrikanischen Dschungelcamp zu sehen. Auch der frühere "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger kämpft 2022 um den Dschungel-Thron. Janina Youssefian will sich auf den Dschungel-Thron kämpfen. Das deutsch-iranische Model war schon in mehreren TV-Formaten zu sehen. Bei Promi Big Brother zum Beispiel - oder bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies. Bild: picture alliance/dpa | Stefan Menne Bühne frei für das Dschungelcamp 2022: Dieses Jahr führt RTL Kandidaten und Zuschauer des Trash-Formats nicht in den australischen Dschungel, sondern nach Südafrika. Mit an Bord ist das Moderatorenduo Daniel Hartwich und Sonja Zietlow. Hier ein Überblick über die bereits bekannten Kandidatinnen und Kandidaten. Bild: picture alliance/dpa | Stefan Menne

Für das diesjährige RTL-Dschungelcamp - zu sehen unter anderem auf RTL+ - stehen die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten fest. Der Fernsehsender gab Anfang Januar 2022 mit dem Personenschützer Peter Althof sowie den aus verschiedenen Formaten mehr oder weniger bekannten Reality-Sternchen Linda Nobat, Tara Tabitha und Janina Youssefian die letzten vier Namen für die 15. Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt.

Zwei Kandidaten waren dann allerdings schon wieder vor Sendestart raus - wegen Corona und Impfstatus.

RTL: Das sind die Teilnehmer im Dschungelcamp 2022

Die Frauen

Linda Nobat (26), Bachelor-Kandidatin

Tara Tabitha (28), Reality-Star

(28), Reality-Star Janina Youssefian (39), Teppichluder a. D.

(39), Teppichluder a. D. Tina Ruland (55), Schauspielerin

(55), Schauspielerin Anouschka Renzi (57), Schauspielerin

(57), Schauspielerin Jasmin Herren (43), Schlagersängerin



Die Männer

Harald Glööckler (56), Designer & Stil-Ikone

(56), Designer & Stil-Ikone Lucas Cordalis (54), Sänger

Filip Pavlovic (27), Bachelorette-Kandidat

(27), Bachelorette-Kandidat Eric Stehfest (32), GZSZ-Star

(32), GZSZ-Star Manuel Flickinger (33), Prince Charming-Kandidat

(33), Prince Charming-Kandidat Peter Althof (66), Bodyguard-Legende

Stehfest kennen Zuschauer noch als Star der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Später war er durch seine Drogenbeichte in den Schlagzeilen, die er in einem Bestseller-Buch aufarbeitete: "Ich kann schon Brände legen, wenn ich möchte", sagte er RTL. "Kommt immer darauf an, um was es geht und ob es in einem gewissen Rahmen bleibt. Ich finde, Diskussionen und sich streiten sind sowieso was Gutes. Wäre ja Quatsch, wenn wir uns alle nur Ja und Amen zu allem sagen."

Flickinger war Kandidat bei der schwulen Datingshow "Prince Charming": "Ich glaube, ich werde im Camp die Person sein, zu der jeder kommen kann. Ich bin ein einfühlsamer Mensch, kann auch gut Leuten zuhören und auf Leute zugehen", meinte er im RTL-Interview.

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2022?

Christin Okpara alias Christin Queenie hatte einen Auftritt in der RTLzwei-Sendung "Die Sexklinik" und war auch Kandidatin der RTL-Datingshow "Are You The One?". Noch gar nicht richtig drin, flog Okpara allerdings auch schon wieder raus beim Dschungelcamp. Weil ihr Corona-Impfstatus "unklar" war, wurde sie kurz vor dem Start ausgeladen.

Für Lucas Cordalis war das Dschungelcamp-Abenteuer ebenfalls vorzeitig beendet. Weil er kurz vor dem Auftakt positiv auf Corona getestet wurde, durfte er nicht antreten.

Sendetermin: Wann ist Start für das Dschungelcamp bei RTL?

Das Dschungelcamp 2022 bei RTL beginnt am 21. Januar.