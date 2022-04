Earth Day 2022: Bedeutung, Motto und Veranstaltungen zum Tag der Erde

Am 22. April wird weltweit der Tag der Erde, oder auch der Earth Day, gefeiert. In Deutschland finden viele Veranstaltungen unter einem spannenden Motto statt.

"Wer sagt, dass man die Welt nicht verändern kann?" So lautet das Motto des Earth Day, der immer am 22. April zelebriert wird. Er wird auch als Happy Earth Day bezeichnet und wird von zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt begleitet. Wir erklären Ihnen, um was es geht, und welche Events zum Earth Day 2022 anstehen.

Earth Day: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wertschätzung und Konsumverhalten als Themen

Der Earth Day wurde ins Leben gerufen, um die Wertschätzung für die natürliche Umwelt zu fördern. Außerdem sollen die Menschen dazu angeregt werden, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Eine Kombination aus Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind die vorherrschenden Themen rund um den Tag der Erde.

In jedem Jahr wird ein bestimmtes Leitmotiv ausgewählt, das auch als Earth Day Motto bezeichnet wird. Dadurch soll auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht werden, über das aufgeklärt wird. Der Earth Day wird mittlerweile in über 175 Ländern begangen.

Earth Day 2022 Motto: Deine Kleider machen Leute

In Deutschland lautet das Earth Day Motto 2022 wie folgt: "Deine Kleider machen Leute. Nachhaltig, Bio & Fair steht Dir und der Erde besser".

Am Tag der Erde 2022 dreht sich also alles um unsere Kleidung und deren Produktion. Der bewusste Umgang mit Kleidung und deren Einklang mit der Natur ist vorherrschendes Thema. Nachhaltigkeit steht hier über allem. Es soll die Message verbreitet werden, dass jeder Mensch Einfluss auf Trends hat, die in der Mode kursieren. Auch Firmen sollen zu einem Umdenken bewegt werden, beispielsweise rund um Arbeitskleidung.

Ein Fokus des Happy Earth Day 2022 liegt auch auf "slow fashion". Mit dem Begriff bezeichnet man langlebige Mode, die an Stelle von schnelllebigen Materialien und Trends treten sollen. Eine Message der Veranstalter und Veranstalterinnen des Tages der Erde 2022: "Investiere nachhaltig in unseren Planeten, es ist das einzige Zuhause, das wir haben.

Kassel deutsche Hochburg am Tag der Erde

In Deutschland finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die sich rund um den Earth Day 2022 und das ausgegebene Motto drehen. Hochburg beim Tag der Erde ist in der Bundesrepublik traditionell Kassel. Hier ist auch im Jahr 2022 ein dreitägiges Programm von Freitag bis Sonntag geboten. Im Jahr 2017 wurde das Abschlussfest am Sonntag, zu dem Menschen aus dem ganzen Land anreisen, rein vegan und vegetarisch abgehalten. Damit sollte auf den hohen ökologischen Fußabdruck von Fleisch hingewiesen werden.

Earth Day 2022 Veranstaltungen in Deutschland

Neben den Events in Kassel werden auch in vielen weiteren Städten und Regionen in Deutschland Aktionen rund um den Tag der Erde 2022 gestartet. Eine Zusammenfassung findet sich im Folgenden.

Langer Tag der Erde, Malworkshop in München. Treffpunkt: Philosophie e.V., Schwanthalerstraße 91

Earth Day mit Ramadama-Aktion in München. Treffpunkt: Mohr-Villa Freimann, Situlistraße 75

Langer Tag der Erde, Mythologie der Bäume in Stuttgart. Treffpunkt: Neue Akropolis e.V., Theodor-Heuss-Straße 16

Earth Day Special: Habitat Games in Nürnberg. Treffpunkt: Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg e.V. Amerika-Haus, Gleißbühlstraße 9

Führung zum Mother Earth Day im Bromacker lab in Gotha. Treffpunkt: Schlossplatz 1

Mensch, Musik: Hotspot Erde in Berlin. Treffpunkt: Haus des Rundfunks & Großer Sendesaal, Masurenallee 8-14

Neben den Events finden in vielen Städten Kundgebungen und kleinere Aktionen zu World Earth Day 2022 statt. So auch in Augsburg rund um das Klimacamp am Moritzplatz.