Eine ganze Stadt als Tatort: Nottingham steht unter Schock

Drei Menschen werden in Nottingham getötet und mehrere verletzt. Die Taten ereigneten sich an mehreren Orten in der Stadt – und hängen vermutlich zusammen.

13.06.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Schon am frühen Morgen war den Einwohnern in Nottingham klar: Es muss sich etwas Schreckliches zugetragen haben. Teile der Stadt waren großräumig abgeriegelt worden. Blaue Absperrbänder flatterten im Wind und dutzende Polizeibeamte waren im Einsatz. Busse fuhren nicht mehr, genauso wenig wie die Straßenbahn. Was war passiert?

Die Unsicherheit belastete die Menschen in der Universitätsstadt, deren Einwohner so etwas noch nie erlebt hatten. Die Polizei sprach zunächst nur von einem „schwerwiegenden Zwischenfall“. Bald darauf wurde klar: In Nottingham wurden drei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt. Ein 31-jähriger Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, hieß es.

Tote in Nottingham: Welches Motiv hatten der oder die Täter?

Die Polizei bestätigte, dass kurz nach vier Uhr morgens zwei Menschen leblos in der Ilkeston Road aufgefunden worden waren. Ein dritter Mann lag tot in der rund zwei Kilometer entfernten Magdala Road. Mehrere Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei geht davon aus, dass die Vorfälle in Verbindung stehen. „Dies ist ein schreckliches und tragisches Ereignis“, sagte die Beamtin Kate Meynell.

Welches Motiv hatten der oder die Täter? Handelte es sich gar um einen Terroranschlag? Eine klare Antwort gab es darauf zunächst nicht. „Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium und ein Team von Beamten arbeitet daran, genau herauszufinden, was passiert ist“, sagte Meynell. „Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Untersuchungen andauern.“ Die Polizei richtete eine Hotline ein, bei der sich Zeugen melden können.

Menschen in Nottingham sollen erstochen und überfahren worden sein

Diese berichteten gegenüber Medien von grauenhaften Szenen. Menschen sollen erstochen und überfahren worden sein. Lynn Haggitt beschrieb, dass sie gegen 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit einen Mann in einem weißen Lieferwagen gesehen habe. „Er schaute in den Rückspiegel, sah ein Polizeiauto hinter sich, dann beschleunigte er und fuhr direkt in die Menschen hinein. Ich wünschte, ich hätte das nie gesehen, es hat mich wirklich erschüttert.“

Ein Mann berichtete, dass er gegen vier Uhr morgens „furchtbare, markerschütternde Schreie“ gehört und dann beobachtet habe, wie ein junger Mann und eine junge Frau auf der Ilkeston Road erstochen wurden. Der Angreifer sei dann einfach in Richtung Stadt gegangen.

Waren Taten in Nottingham ein Terroranschlag?

Premierminister Rishi Sunak dankte den Einsatzkräften vor Ort angesichts dieses „schockierenden Vorfalls“. Seine Gedanken seien „bei den Verletzten und den Familien und Angehörigen derer, die ihr Leben verloren haben“. Er rief die Bevölkerung dazu auf, der Polizei und den Ermittlern die nötige Zeit zu geben, um herauszufinden, was passiert sei.

