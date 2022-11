El Gordo 2022: So funktioniert die spanische Weihnachtslotterie auch in Deutschland

Kurz vor Weihnachten lockt wieder die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" mit 2,5 Milliarden Euro an Gewinnen. Auch Deutsche können mitmachen.

14.11.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Alle Jahre wieder, aber nur einmal im Jahr. Die größte Lotterie der Welt lockt in 2022 wieder mit Gewinnen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" werden zwei Tage vor Heiligabend ermittelt. „El Gordo“ heißt übersetzt „der Dicke“ und bezeichnet den dicken Jackpot der spanischen Weihnachtslotterie.

Was Menschen in Deutschland davon haben? Hier werden alle wichtigen Fragen zur spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" beantwortet.

Kann man El Gordo in Deutschland spielen?

Wo kann man ein Los der spanischen Weihnachtslotterie kaufen?

Preise: Was kostet ein Los 2022 von El Gordo?

Welche Gewinne gibt es bei der Weihnachtslotterie?

Wie hoch sind die Gewinnchancen bei El Gordo 2022?

Wie erfahre ich von meinem Gewinn bei El Gordo?

Wie kann man El Gordo online spielen?

Kann man El Gordo in Deutschland spielen?

Ja, über das Internet können Interessierte jederzeit auch von Deutschland aus teilnehmen. Die spanische Weihnachtslotterie darf aus jedem Land Europas legal gespielt werden.

Aber Vorsicht: Auch in Deutschland gibt es unseriöse Angebote, bei denen man am Ende nicht an der richtigen Verlosung teilnimmt - sondern lediglich an einer daran angeknüpften fremden Lotterie. Am besten bleiben die Deutschen auch für eine Teilnahme bei "El Gordo" beim bewährten Lotterieanbieter ihres Vertrauens.

Wo kann man ein Los der Spanischen Weihnachtslotterie kaufen?

Lose für El Gordo gibt es im Internet bei unterschiedlichen Anbietern. Die Angebote weichen teilweise voneinander ab.

Was kostet ein Los 2022 von El Gordo?

Die Preise für einen einzelnen Los-Anteil starten in der Regel bei 4,50 Euro. Beliebt ist auch in Deutschland der Kauf einen Zehntel-Loses. Das kostet im Normalfall zwischen 23 und 25 Euro. Ein ganzes Los von El Gordo kostet fast 250 Euro. Aber: Oft erhalten Neukunden Rabatte. Es kann also durchaus sein, dass ein Los-Anteil nur noch 1 Euro oder ein 1/20-Los für knapp unter 10 Euro zu kaufen ist.

Welche Gewinne gibt es bei der Weihnachtslotterie?

Insgesamt werden gut 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet. Die Gewinne verteilen sich auf diese unterschiedlichen Gewinnklassen:

Hauptgewinn „El Gordo“: 4 Millionen Euro

Gewinnklasse 2 (Segundo): 1,25 Millionen Euro

Gewinnklasse 3 (Tercero): 500.000 Euro

Gewinnklasse 4 (Cuarto): 200.000 Euro

Gewinnklasse 5 (Quinto): 60.000 Euro

Wie hoch sind die Gewinnchancen bei El Gordo 2022?

Verlockend für eine Teilnahme sind die Gewinnchancen von 1:100.000 - sehr hoch im Vergleich zu deutschen Lotterien. Vorteil: Lottogewinne bei "El Gordo" müssten in Deutschland nicht versteuert werden. In Spanien würden 20 Prozent Steuer fällig.

Wie erfahren die Lotterie-Teilnehmer von einem Gewinn bei El Gordo?

Ob es für einen Gewinn gereicht hat, klärt sich relativ schnell. Alle Gewinner sollen direkt nach Ziehung der Losnummern per E-Mail oder SMS automatisch über einen Gewinn informiert werden.

Das Teatro Real de Madrid Minuten vor Beginn der Feierlichkeiten zur außerordentlichen Ziehung der Weihnachtslotterie 2021. Bild: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Eduardo Parra (Archiv)

Die Ziehung der legendären Lotterie startet in Spaniens Hauptstadt Madrid am 22. Dezember. Lose gibt es am Ziehungstag bis zum verlängerten Annahmeschluss um 8 Uhr. Gegen 9 Uhr werden die El-Gordo-Gewinnlose ermittelt. Die Auslosung dauert ungefähr dreieinhalb Stunden und wird im TV und auch im Internet live übertragen.

Wie kann man El Gordo online spielen?

Bei der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" werden Lose oder Los-Anteile gekauft. Versehen sind sie mit den frei zu wählenden Losnummern von 00000 bis 99999. Der bei den Spaniern beliebteste Anteil ist das Décimo, ein Zehntel-Los. In Deutschland haben sich auch kleinere Los-Stückelungen etabliert.