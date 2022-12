Endlich geschafft: 90-Jährige macht Uni-Abschluss

Joyce DeFauw begann Anfang der 50er Jahre ihr Studium, dann kam die Liebe dazwischen. Nun nutzte sie die zweite Chance.

Weil man ja dummerweise nie alle Chancen nutzen kann, ist das Leben auch eine Abfolge von verpassten. Ständig muss man sich entscheiden, selbst die schönsten Chancen werden manchmal wegen momentaner Unzurechnungsfähigkeit aussortiert. Das ist ganz in Ordnung, wenn die verpasste Chance einfach still liegen bleibt, blöd aber, wenn sie einem gekränkt folgt und am Seelenheil knabbert.

"Da gab es diesen jungen Mann, der wirklich attraktiv war"

Das Tolle an Chancen aber ist auch das: Manchmal kommen sie wieder und zwar in der Gestalt der berühmten "zweiten Chance!" Manchmal wartet man natürlich lange. Die 90 Jahre alte US-Amerikanerin Joyce DeFauw sieben Jahrzehnte. Im Jahr 1951 hatte sie mit ihrem Studium an der Northern Illinois University begonnen, erst Grundschullehramt, dann Hauswirtschaft, auch noch ein bisschen Deutsch, Buchhaltung. Wer weiß, was alles noch gefolgt wäre. Aber in der Kirche, die sie auch regelmäßig besuchte, "gab es diesen jungen Mann, der wirklich attraktiv war", wie sie gegenüber CNN erzählte. Auch der, eine Chance. Also ließ sie die Uni wegen der Liebe sausen. Heute hat sie 17 Enkel, 24 Urenkel, voller kann ein Leben kaum sein. Eine kleine Lücke gab es dennoch.

Ihren Kindern gegenüber habe sie wohl erwähnt, dass sie sich darüber geärgert habe, ihr Studium nicht beendet zu haben. Die motivierten Joyce DeFauw, noch einmal anzufangen. Bei der Northern Illinois University war man zwar offenbar etwas verwundert, so viele Freisemester, aber nahm die Altstudentin zurück. Am Computer– "mein erster" – absolvierte DeFauw ihre Kurse, nach drei Jahren konnte sie nun ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. "Es ist schön, etwas zu beenden, das man angefangen hat", sagte die Absolventin, dankte der zweiten Chance! Auf die dritte sollte man wirklich nicht hoffen.