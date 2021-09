Er spielte Omar in "The Wire": Michael K. Williams tot in Wohnung gefunden

Michael K. Williams ist tot. Der aus "The Wire" bekannte Schauspieler wurde leblos in seiner Wohnung gefunden.

07.09.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Trauer um Michael K. Williams: Der US-Schauspieler, der für seine Rolle als Omar in der HBO-Serie "The Wire" bekannt wurde, ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben.

Die Polizei fand Michael K. William tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Hintergründe seines Todes blieben zunächst unklar. Ein Verwandter hatte sich Sorgen gemacht, nachdem er mehrere Tage nichts mehr von dem 54-Jährigen gehört hatte, und die Polizei alarmiert.

Michael K. Williams brillierte in Serien immer wieder mit seinem Talent, komplexe Charaktere darzustellen und bekam dafür auch fünf Emmy-Nominierungen.

Er spielte Omar Little: Michael K. Williams ist tot

Neben der Meilenstein-Serie "The Wire", in der Williams von 2002 bis 2008 die Untergrund-Persönlichkeit Omar Little spielte, zeigte er auch in "Boardwalk Empire" als Chalky White sein Können.

Zu sehen war er außerdem in "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" und Filme wie "12 Years a Slave" oder "Inherent Vice - Natürliche Mängel". Sein Markenzeichen war seine Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen. Diese stammte nach seinen Angaben von einer Kneipenschlägerei vor 30 Jahren, bei der Michael K. Williams schwer verletzt wurde.

