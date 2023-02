Türkisch-syrisches Katastrophengebiet: Wenn die Wunder selten werden

Noch immer werden nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Katastrophengebiet Überlebende aus den Trümmern gerettet. Wie sich das erklären lässt.

Von Lisa Marie Waschbusch, Daniel Wirsching

17.02.2023 | Stand: 07:32 Uhr

Es gibt wenige gute Nachrichten aus dem türkisch-syrischen Katastrophengebiet. Stets werden sie begleitet von dem Wort „Wunder“ und der Formulierung „nach 58 Stunden“, „nach 60 Stunden“, „nach 68 Stunden“. Sie sind in den vergangenen Tagen seltener geworden. „Nach rund 120 Stunden“, „nach 134 Stunden“, „nach 163 Stunden“ ... Am Mittwochabend schließlich berichten Einsatzkräfte, dass der 13 Jahre alte Mustafa nach 228 Stunden in der türkischen Stadt Antakya gerettet werden konnte. Ein Video zeigt, wie Feuerwehrleute und Bergarbeiter versuchen, ihn anzusprechen. Dann wird er auf einer Trage liegend weggebracht aus der Trümmerlandschaft.

