Anne Will heute am Sonntag, 16. Januar 2022, fällt ein weiteres Mal aus. Wann kommt die nächste Talkshow mit der Moderatorin im Ersten?

16.01.2022 | Stand: 09:56 Uhr

Wieder keine Sendung, keine Gäste: Anne Will fällt heute am Sonntag, 16. Januar 2022, ein weiteres Mal aus. Die beliebte TV-Talkerin mit regelmäßig mehreren Millionen Zuschauern ist - im Gegensatz zu Kolleginnen und Kollegen wie Maybrit Illner oder Frank Plasberg - noch in der Winterpause. Stattdessen zeigt das Erste das Dokudrama "Nazijäger - Reise in die Finsternis".

Nächste Sendung mit Anne Will ist nach Angaben der ARD am Sonntag, 23. Januar 2022, um 21.45 Uhr im Ersten. Welches Thema und welche Gäste die Sendung haben wird, ist aktuell noch nicht klar.

Zuletzt war Anne Will mit ihrer Talkshow am 12. Dezember auf Sendung. Thema war damals „Neue Regierung, alte Krisen – kann da der versprochene Aufbruch gelingen?“ Gäste der Sendung waren Karl Lauterbach, Katrin Göring-Eckardt, Norbert Röttgen, Wolfgang Merkel und Dagmar Rosenfeld.

Corona-Pandemie ist beherrschendes Thema bei Anne Will und Co.

Im Gegensatz zu Anne Will sind ihre Talk-Kollegen bereits wieder auf Sendung. "Welle oder Wende ? ändert Omikron die Corona-Politik?" lautete das Thema bei Maybrit Illner. Auch Frank Plasberg ist mit "Hart aber fair" bereits aus der Winterpause zurück und beschäftigte sich vergangene Woche - wenig überraschend - mit der Pandemie.

Gast bei Plasberg vergangene Woche war unter anderem Karl Lauterbach, ohnehin einer der meistgefragten TV-Talkshow-Gäste des gesamten Jahres 2021. Denn tatsächlich war Lauterbach, inzwischen Bundesgesundheitsminister, im Jahr 2021 der häufigste Talkshow-Gast bei ARD und ZDF. Auch Katrin Göring-Eckardt, Norbert Röttgen, und Dagmar Rosenfeld landeten in den Top Ten der TV-Talker.

Porträt: Das ist Anne Will

Lesen Sie auch

TV-Programm TV-Programm heute: Anne Will weiter in der Winterpause

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Talkshow mit Anne Will: Sendetermin, Uhrzeit und Livestream in der Mediathek