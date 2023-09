"Tag und Nacht im Studio": Ralph Siegel arbeitet an neuem ESC-Hit

2024 möchte Ralph Siegel erneut ein Lied für den Eurovision Song Contest produzieren - und hat dabei große Ziele.

21.09.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Der Hit-Komponist Ralph Siegel möchte 2024 wieder beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten. Diesmal schickt er seine neueste Entdeckung an den Start: Schlagersängerin Aileen Sager (23) aus Birkenfeld. Für sie produziert er aktuell einen neuen Song, wie die BILD berichtete. Der Einsendeschluss ist am 5. Oktober.

Neuer Song für den ESC: Ralph Siegel will 2024 noch einmal antreten

Der 68. ESC findet nächstes Jahr in Malmö in Schweden statt. 25 Mal war der Musiker und Produzent bereits dabei. Sein wohl bekanntester Erfolg war das Lied "Ein bisschen Frieden", das er für Sängerin Nicole komponiert hat. In Harrogate wurde sie 1982 damit die erste ESC-Gewinnerin aus Deutschland. Zum ersten Mal trat Ralph Siegel 1974 beim ESC an. Irene Sheer sang damals seinen Song "Bye Bye, I love you" - und landete auf dem 4. Platz. 50 Jahre ist das nun her und der 77-Jährige hat für sein goldenes Jubiläum große Pläne:

Gegenüber der BILD sagte Siegel: „Mein Traum ist es noch einmal für Deutschland zu gewinnen. Daran arbeite ich hart, stehe Tag und Nacht im Studio.“ Deswegen will der gebürtige Münchner dieses Jahr auch nicht so oft auf die Wiesn gehen, wie in vergangenen Jahren.

Ralph Siegel im Festspielhaus Füssen: Zwei seiner Musicals kamen auf die Bühne

Dabei hat der Musical-Produzent erst einen ordentlichen Haufen Arbeit hinter sich: Im Festspielhaus Füssen kamen in den vergangenen Jahren nicht nur eins, sondern gleich zwei seiner Musicals auf die Bühne: Einmal "Zeppelin", die Lebensgeschichte von Graf Zeppelin kombiniert mit dem tragischen Absturz der Hindenburg von 1937. Und "Ein bisschen Frieden - Summer of Love", eine Liebesgeschichte zwischen einem ostdeutschen Rockstar und einem westdeutschen Hippie-Mädchen im Jahr 1967. Übrigens: Die Allgäuer Zeitung hat ihre Zusteller erst kürzlich in das Festspielhaus eingeladen.