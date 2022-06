Messer-Attacke an Grundschule in Esslingen - Frau und Kind verletzt

Bei einer Messer-Attacke in einer Grundschule in Esslingen bei Stuttgart sind heute Morgen eine Frau und ein Kind verletzt worden.

10.06.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Bei einer Gewalttat in einer Grundschule in Esslingen bei Stuttgart sind am Freitagmorgen eine Frau und ein Kind verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass er sich noch auf dem Schulgelände aufhalte, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem Großeinsatz setze die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Esslingen: Polizei-Einsatz an Schule läuft

Nach Angaben des Sprechers werden in der Schule derzeit Kinder während der baden-württembergischen Pfingstferien betreut. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung war der Mann mit einem Messer bewaffnet. Die Frau und ein sieben Jahre altes Mädchen hätten schwerste Stichverletzungen erlitten. Ein Motiv für die Tat war der Polizei nach Angaben des Sprechers zunächst nicht bekannt.

Weitere Infos folgen.

Auch momentan fliegt der Hubschrauber wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Esslingen. *km — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) June 10, 2022

