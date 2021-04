Fast 130 Tote nach Unwettern in Indonesien - Hilfe aus der Luft

Nonnen gehen an einem zerstörten Haus in einem von der Flut betroffenen Dorf vorbei. Landesweit ist die Zahl der Todesopfer nach den Überschwemmungen und Erdrutschen im Osten von Indonesien weiter gestiegen. Die Behörden gaben sie am Dienstag mit 128 an. Mindestens 72 Menschen wurden noch vermisst, nachdem der Zyklon Seroja die Provinz Ost-Nusa-Tenggara heimgesucht hatte.