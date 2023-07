Feiertage am Gardasee 2023 und 2024: Alle Termine

Welche und wie viele Feiertage gibt es am Gardasee 2023 und 2024? Wann ist der nächste Feiertag am größten See Norditaliens? In diesem Artikel finden Sie alle Termine.

20.07.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Wann sind Feiertage am Gardasee 2023 und 2024? In diesem Artikel bieten wir die komplette Übersicht. Damit wissen Sie immer Bescheid, wann der nächste Feiertag an Italiens beliebtesten See ansteht.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage gibt es am Gardasee?

Elf Feiertage werden am Gardasee gefeiert, weltliche und kirchliche. Anders als in Deutschland, wo die Feiertage von Bundesland zu Bundesland variieren, sind sie in Italien und damit auch für den Gardasee einheitlich geregelt. Einzig Südtirol hat einen freien Tag mehr als die anderen Regionen,. nämlich den Pfingstmontag. Hier ein Überblick über die Feiertage am Gardasee.

Neujahr (Capodanno)

Epiphania / Dreikönigsfest (Epifania)

Ostersonntag (Pasqua)

Tag der Befreiung (Anniversario della liberazione d'Italia)

Tag der Arbeit (Festa del Lavoro)

Tag der Republik (Festa della Repubblica)

Maria Himmelfahrt (Ferragosto)

Allerheiligen (Ognissanti)

Mariä Empfängnis (Immacolata Concezione)

1. Weihnachtsfeiertag (Nascita di Gesù)

2. Weihnachtsfeiertag / Stefanstag (Giorno di Santo Stefano)

Man sieht hier auch die Unterschiede zu Deutschland: Während etwa der Karfreitag von vielen Deutschen genutzt wird, sich schon mal zum Osterurlaub Richtung Gardasee aufzumachen, ist dort vor Ort kein offizieller Feiertag. Anders der "Tag der Republik" oder der "Tag der Befreiung" - beides sind rein italienische Feiertage.

Wann ist der nächste Feiertag am Gardasee? Hier die Termine der Feiertage 2023

Sonntag 1. Januar 2023: Neujahr

Freitag 6. Januar 2023: Epiphania / Dreikönigsfest

Sonntag, 9. April 2023: Ostersonntag

Montag, 10. April 2023: Ostermontag

Dienstag, 25. April 2023: Tag der Befreiung

Montag, 1. Mai 2023: Tag der Arbeit

Freitag, 2. Juni 2023: Tag der Republik

Dienstag, 15. August: Maria Himmelfahrt

Mittwoch, 1. November: Allerheiligen

Freitag, 8. Dezember 2023: Mariä Empfängnis

Montag, 25. Dezember: Weihnachten

Dienstag, 26. Dezember: Weihnachten

Termine: So fallen die Feiertage am Gardasee 2024

Montag 1. Januar 2024: Neujahr

Samstag 6. Januar 2024: Epiphania / Dreikönigsfest

Sonntag, 31. März: Ostersonntag

Montag, 1. April 2024: Ostermontag

Dienstag, 25. April 2024: Tag der Befreiung

Mittwoch, 1. Mai 2024: Tag der Arbeit

Sonntag, 2. Juni 2024: Tag der Republik

Donnerstag, 15. August: Mariä Himmelfahrt

Freitag, 1. November 2024: Allerheiligen

Sonntag, 8. Dezember 2024: Mariä Empfängnis

Mittwoch, 25. Dezember 2024: Weihnachten

Donnerstag, 26. Dezember: Weihnachten

Öffnungszeiten an Feiertagen am Gardasee: Was muss ich beachten?

An gesetzlichen Feiertagen wird in Italien und damit auch am Gardasee nicht gearbeitet. Das bedeutet, dass Ämter und Behörden, Firmen und Banken geschlossen sind. Die meisten Supermärkte haben allerdings zumindest halbtags geöffnet. In den Tourismuszentren haben auch die Geschäfte und Boutiquen zumeist geöffnet, zumindest für einige Stunden. Bars und Restaurants haben auf jeden Fall geöffnet. Auch Tankstellen sind in der Regel auf.

Wie nutzen die Menschen am Gardasee selbst die Feiertage?

Klar, wenn die am Gardasee lebenden Menschen frei haben, zieht es sie bei gutem Wetter wie die Touristen an den See. An den Uferbereichen und Strandbädern kann es also besonders voll werden. Vor allem Ostermontag und Mariä Himmelfahrt am 15. August werden von den Italienern sehr gerne für Ausflüge mit der Familie genutzt. Damit kann es auch auf den Straßen rund um den Gardasee zu Staus kommen.