In Baden-Württemberg ist in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Die Polizei sucht aktuell noch nach zwei Kindern.

19.12.2021 | Stand: 10:49 Uhr

Nach einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Baden-Württemberg suchen die Einsatzkräfte in dem Gebäude nach zwei Kindern.

Drei Bewohner des Gebäudes seien bei dem Feuer in Neuenstadt am Kocher verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmorgen. Zwei Kinder werden demnach noch vermisst. Die Brandursache war zunächst noch unklar.