Flaschenpost taucht nach elf Jahren am Gardasee auf

Nach elf Jahren unter Wasser taucht am Gardasee eine Flaschenpost wieder auf. Jetzt wird nach Sabrina und Dennis aus Hamburg gesucht.

21.07.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Ungewöhnlicher Fund am Ostufer des Gardasees in Italien. Eine Flaschenpost mit einem Brief ist am Ufer eines der Strände von Malcesine nach elf Jahren unter Wasser aufgetaucht. Die Gemeindeverwaltung des beliebten Urlaubsortes Malcesine sucht jetzt nach den Briefschreibern.

Einladung nach Malcesine für Sabrina und Dennis

In den sozialen Netzwerken haben die Italiener bereits über den Fund berichtet und einen Aufruf gestartet. Sie wollen die Urheber nach Italien einladen. "Wir wollen Sabrina und Dennis einen Urlaub schenken, den sie nicht vergessen werden", heißt es von Seiten der Gemeinde. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte darüber berichtet.

Es ist der 9. August 2012, Sabrina und Dennis aus Hamburg machen Urlaub am Gardasee. Sie schreiben einen Brief und packen ihn in eine Flasche und werfen diese in den Gardasee. Jetzt, elf Jahre später, taucht die Flasche wieder auf. Die Gemeindeverwaltung von Malcesine sucht jetzt nach den beiden Hamburgern.

"Bleib du lieber Gardasee immer so wunderschön und klar wie du heute bist"

Auf dem Brief in der Flaschenpost steht fein säuberlich und gut leserlich geschrieben:

"Lieber Gardasee, Wir wünschen uns mit dieser Flaschenpost, dass unsere Familie, unsere Freunde und wir immer glücklich und gesund bleiben. Bleib du lieber Gardasee immer so wunderschön und klar wie du heute bist. Viele liebe Grüße, Sabrina und Dennis aus Hamburg". Leider fehlen Adresse oder Telefonnummer auf dem Brief.

Malcesine ist einer der beliebtesten Ferienorte am Gardasee

Malcesine in der Provinz Verona ist einer der beliebtesten Ferienorte am Gardasee in Norditalien und wird folglich auch vom Tourismus dominiert. Trotzdem soll sich der Ort am Ostufer des Gardasees eine angenehme Atmosphäre bewahrt haben. Fast 4000 Einwohner zählt Malcesine aktuell.

Wer keine Lust aufs Wandern hat: Von Malcesine fährt eine Seilbahn auf den Tratto Spino, einem Gipfel des Monte Baldos in 1760 Metern Höhe. Von dort bietet sich ein beeindruckener Blick auf den in Bergketten eingebetteten See.

Ist Malcesine schöner als Limone?

Für Dienstag, 18. Juli 2023, gibt gardasee.de die aktuelle, durchschnittliche Wassertemperatur im Gardasee so an:

Nördlicher Gardasee: maximal 23 Grad Celsius

Südlicher Gardasee: maximal 24 Grad Celsius

Diskutiert wird unter Gardasee-Fans auch die Frage: Wo ist es schöner Limone oder Malcesine? Tatsächlich bitet Limone hat ein etwas anderes Flair als Malcesine. Es wirkt weniger historisch trotz der ebenfalls verwinkelten Gässchen.