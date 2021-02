Frankfurter Technomuseum: Eröffnung zum Frühsommer angepeilt

Nach mehrmaligen Verzögerungen hoffen die Macher von Deutschlands erstem Museum für elektronische Musik auf eine Eröffnung im zweiten Quartal 2021.

05.01.2021 | Stand: 10:03 Uhr

"Momentan haben wir Ende Mai, Anfang Juni im Auge. Ob das funktioniert, wird sich in den nächsten Wochen zeigen", sagte der Vorsitzende des Vereins "Friends of Momem", Alex Azary. "Der Termin steht und fällt mit der Entwicklung der Corona-Situation. Wir stehen in den Startlöchern."

Das Museum Of Modern Electronic Music (Momem) entsteht in der Zwischenebene an der Hauptwache. Der Umbau sei so gut wie abgeschlossen, sagte Azary. Ursprünglich sollte das Momem 2019 an den Start gehen. Wegen Streitereien um die Finanzierung und wegen der Corona-Krise verzögerte sich der Termin aber.

Frankfurt gilt als einer der Geburtsorte von elektronischer Musik in Deutschland. In der Heimatstadt berühmter Clubs wie Dorian Gray, Omen oder U60311 will das Momem auch einen Teil der lokalen Geschichte wiederbeleben.

