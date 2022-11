Friedrichshafener fordert 50.000 Euro Schadenersatz für Corona-Infektion im Krankenhaus

Walter Brummel macht Hygiene-Mängel in einer Klinik für seine Erkrankung verantwortlich, die für einen Corona-Ausbruch gesorgt hätte.

Von Katy Cuko

15.11.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Als Walter Brummel die Mail schrieb, konnte er nicht wissen, dass er wenige Tage später im künstlichen Koma liegen wird. „Ich wollte nur wachrütteln, sagen: hallo, hier läuft was schief“, erzählt der 58-Jährige. An diesem 11. Dezember 2020 erfuhr er nach einem PCR-Test, dass er Corona hat. Sechs Tage vorher war er nach einem Hörsturz in die Klinik Tettnang gekommen – mit negativem Schnelltest-Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.