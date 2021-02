Die Serie "Friends" kommt nach 15 Jahren zurück ins Fernsehen. Schauspielerin Lisa Kudrow ("Phoebe") verrät, dass für das Special schon Szenen gedreht wurden.

15.01.2021 | Stand: 07:59 Uhr

Die ersten Dreharbeiten für das Special der Kultserie "Friends" haben nach pandemiebedingten Verzögerungen begonnen. "Wir haben schon einige Szenen-Pakete gedreht", erzählte "Phoebe" Lisa Kudrow (57) in einer Folge des Podcasts "Literally!", die am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. "Ich hatte auch schon ein Vorshooting dafür, also kann ich bestätigen, dass wir es definitiv machen", sagte sie im Gespräch mit Gastgeber Rob Lowe.

Wiedersehen nach 15 Jahren

Das Wiedersehen mit der Sitcom "Friends", bei dem die sechs Hauptdarsteller zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder zusammen auftreten sollen, war ursprünglich für Mai 2020 angekündigt worden. Wegen Corona wurde das Special dann verschoben. Im November teilte "Chandler" Matthew Perry (51) auf Twitter mit, das Fernsehtreffen solle im März 2021 stattfinden.

Ohne festes Drehbuch

Kudrow und Perry sollen laut Ankündigung der Produktionsfirma WarnerMedia im Februar 2020 in der Sendung mit ihren Kollegen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc und David Schwimmer ohne festes Drehbuch spielen. Die Fortsetzung soll in demselben Studio wie das Original gedreht werden, auf der Stage 24 in der kalifornischen Stadt Burbank.

Der 90er-Jahre-Hit "Friends" folgte dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA und lief bis 2004.

