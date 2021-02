Gedenkort für Opfer von Hanau zerstört - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag jährte sich das Attentat von Hanau. Unbekannte zerstörten am Wochenende einen Gedenkort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

22.02.2021 | Stand: 17:04 Uhr

Nach der Zerstörung eines Gedenkorts für Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau in Köln sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter hätten im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, Folien abgerissen und eine Böschung hinuntergeworfen, teilte die Polizei am Montag mit. Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht auszuschließen sei, ermittele nun der kriminalpolizeiliche Staatsschutz.

Rassist tötete neun Menschen in der Hanauer Innenstadt

Auf den laminierten Folien waren Namen und Bilder der Opfer des Anschlags von Hanau zu sehen gewesen. Am Abend des 19. Februar 2020 hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. neun Menschen an mehreren Orten in der hessischen Stadt Hanau erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter tötete und anschließend sich selbst. Zuvor hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

