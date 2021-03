Hart aber fair am 29.3.21: Gäste und Thema heute

Bei "Hart aber fair" heute am 29.3.21 geht es um die Frage, ob Deutschland an der Corona-Krise scheitert. Gäste und Thema der Sendung im Überblick..

29.03.2021 | Stand: 12:49 Uhr

Hart aber fair heute am 29.3.21 mit Frank Plasberg befasst sich - wenig erstaunlich - mit der Corona-Krise. Es geht vor allem um die Frage, wie die Politik die Krise managt - oder eben nicht.

Das sind die Gäste heute am 29.3.21 bei "Hart aber fair"

Norbert Röttgen (Bundestagsabgeordneter, Mitglied des CDU-Präsidiums)

Herfried Münkler (Politikwissenschaftler, emeritierter Professor an der Humboldt Universität zu Berlin)

Marina Weisband (Psychologin und Publizistin; Leiterin eines Demokratieprojekts bei politik-digital e.V., Mitglied der Grünen)

Melanie Amann (Journalistin; Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros)

Klaus von Dohnanyi (SPD, ehem. Spitzenpolitiker auf Bundes- und Landesebene; hat mitgewirkt an zwei Föderalismusreformen)

Das ist das Thema heute bei Frank Plasberg

"Verzeihung, wir haben da eine Frage: Scheitert Deutschland in der Krise?" hat die REdaktion von "Hart aber fair" die Sendung heute am 29.3. überschrieben. "Die politische Elite - unfähig zum klugen Kompromiss. Die Entschuldigung der Kanzlerin: Zeichen von Größe oder Schwäche? Beginnen so Staatskrisen? Was muss alles reformiert werden, wer zum Beispiel kann beim Impfen Perfektion durch Tempo ersetzen?" Diese FRagen will Moerator Plasberg heute mit seinen Gästen diskutieren.

