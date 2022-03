Hart aber fair heute: Frank Plasberg und Gäste diskutieren über den Ukraine-Krieg

Bei "Hart aber fair" heute am 14.3.22 geht es ein weiteres Mal um den Ukraine-Krieg. Fünf Gäste diskutieren live zum Thema. Hier alle Infos.

14.03.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Hart aber fair heute live im Ersten: In der Talkshow mit Frank Plasberg sitzen am 14.3.22 fünf Gäste im Studio. "Auf der Flucht vor Putin: Wie können wir helfen?" lautet das Thema der Sendung, die im TV und als Stream in der Mediathek gesehen werden kann.

Hier alle Infos zu Thema, Gäste, Mediathek und Faktencheck bei Hart aber fair.

Das sind die Gäste heute am 14.3. bei "Hart aber fair"

Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende

Katja Kipping, Die Linke

Vassili Golod, WDR-Journalist mit russischen und ukrainischen Wurzeln

Markus Kaim, Politikwissenschaftler

Prof. Dr. Dirk Reinhardt, Direktor und Chefarzt der Kinderklinik am Universitätsklinikum Essen, hilft krebskranken Kindern aus der Ukraine

Das ist das Thema bei Hart aber fair am 14. März 2022

Nach einem russischen Raketenangriff nahe der Grenze zu Polen wächst die Sorge, dass sich der Krieg in der Ukraine noch ausweiten könnte. In der Ukraine zerstampfen Putins Truppen zugleich die Städte. Die Frage ist: Wie lange können wir nur zuschauen? Denn Millionen sind auf der Flucht – wie weit stehen Europas Arme offen? Zeigen wir diesmal unser freundliches Gesicht auf Dauer? Solche und ähnliche Fragen können heute Zuschauerinnen und Zuschauer stellen, Frank Plasberg leitet diese an die Experten und Politiker im Studio von "Hart aber fair" weiter und bittet sie um Antworten.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair"

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair".

Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hart aber fair heute im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung in der ARD-Mediathek angesehen werden.