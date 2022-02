Hart aber fair heute: Frank Plasberg und Gäste diskutieren über den Ukraine-Krieg

Bei "Hart aber fair" heute am 28. Februar sprechen fünf Gäste über den Krieg in der Ukraine. Hier alle Infos zu Gästen, Thema und Uhrzeit der Sendung heute.

28.02.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Hart aber fair heute im Ersten: In der Talkshow hat Moderator Frank Plasberg diesmal fünf Gäste im Studio, die sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und die Folgen daraus beschäftigen. "Triumph der Gewalt: Wie hilflos ist der Westen gegen Putin?" lautet das Thema.

Das sind die Gäste heute bei "Hart aber fair"

Michael Roth , SPD

Udo Lielischkies , Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD Studios Moskau

Sabine Fischer , Osteuropa- und Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Hans-Lothar Domröse , ehemaliger deutscher NATO-General

Gabor Steingart , Journalist und Publizist; Gründer von "Media Pioneer"

Wie in praktisch allen TV-Talkshows dieser Tage geht es auch bei Frank Plasberg heute um den russischen Krieg in der Ukraine. "Steht Wladimir Putins Russland vor einem umfassenden Sieg? Hat der Westen seiner Gewalt zu wenig entgegenzusetzen? Und sind wir nun angekommen in einer Welt, in der Diplomatie nichts gilt, sondern nur Stärke und Abschreckung?", sind die Fragen, die Plasberg und Gäste besprechen wollen.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair"

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair".

Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hart aber fair heute im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung in der ARD-Mediathek angesehen werden.