Hart aber fair heute am 13.9.21: Gäste und Thema heute bei Frank Plasberg

"Hart aber fair" beschäftigt sich heute am 13. September 2021 mit den Plänen der Parteien zu Bauen und Mieten. Hier Thema und Gäste bei Frank Plasberg.

13.09.2021 | Stand: 10:08 Uhr

Bei "Hart aber fair" geht es heute am Montag, 13. September, um die Pläne der Parteien zu Bauen und Mieten nach der Bundestagswahl 2021. Beginn ist wie schon vergangene Woche etwas später als sonst, nämlich um 21.30 Uhr nach dem "Vierkampf nach dem Triell" im Ersten. Alle Infos zu Thema und Gästen der Sendung heute Abend.

Hart aber fair am 13. September 2021: Das sind die Gäste heute

Hubertus Heil ( SPD

Tilman Kuban ( CDU

Ricarda Lang (B'90/Grüne, stellv. Bundesvorsitzende)

Julie Kurz (ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio

Rainer Hank (Publizist und Kolumnist; Kolumne "Hanks Welt" in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, FAS)

Das ist das Thema bei Frank Plasberg heute im Ersten

Mieten explodieren, Bauen ist kompliziert und teuer. Die Immobilienpreise steigen - und das in allen Kategorien um mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wer schützt die Mieter am besten? Wie können sich viele wieder ein Eigenheim leisten? Es gibt es also viel Diskussionsstoff heute bei Frank Plasberg. Sein Team hat quer durch Deutschland die Fragen der Menschen gesammelt. Über diese wird dann im Studio diskutiert.

Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontärierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair" und seit Frühjahr 2002 auch andere aktuelle Sendungen im Ersten wie etwa den ARD-Wahlcheck“. Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert.

Hart aber fair im Livestream und in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV auch live im Stream und als Wiederholung in der kostenlosen Mediathek angesehen werden.

