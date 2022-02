Frau beschädigt mehrere Sitze im Zug nach Heilbronn mit einer Nagelschere - Grund ist kurios

Mit einer Nagelschere ist eine Frau den Sitzbezügen des Regionalzugs von Mannheim nach Heilbronn zu Leibe gerückt. Die Erklärung der 53-Jährigen ist skurril.

21.02.2022 | Stand: 13:51 Uhr

Weil sie das für Baden-Württemberg typische Löwenmuster so schön fand, hat eine Frau mehrere Stücke aus Sitzbezügen eines Zugs geschnitten. Ein Zugbegleiter habe die Polizei alarmiert, weil die 53-Jährige mit einer Nagelschere insgesamt zehn Löwen aus vier Sitzen des Regionalzugs von Mannheim nach Heilbronn geschnitten habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Frau findet Muster im Sitzbezug schön - und greift zur Schere

Als die Beamten die Frau am Samstag gefragt hätten, warum sie die Sitze beschädigte, habe diese geantwortet, "dass sie die Löwenmuster so schön finde", sagte eine Polizeisprecherin. Sie habe "ein Souvenir haben wollen". Gegen die 53-Jährige werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (Lesen Sie auch: Unbekannter fährt in Marktoberdorf Auto an und hinterlässt eine kuriose Entschädigung)

