Pizza-Bäcker jagt bewaffnete Räuber in die Flucht - Polizei: Geht in der Regel nicht gut aus

29.01.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Sie hatten eine Schusswaffe dabei und zogen doch den Kürzeren: Zwei unbekannte Täter wollten einen Pizza-Lieferdienst in Herrenberg bei Stuttgart ausrauben, scheiterten aber an der Widerborstigkeit des Geschäftsführers. Die beiden Männer betraten am Samstag kurz nach Mitternacht den Laden und verlangten von einer Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Der Geschäftsführer in der Küche bekam davon Wind, griff sich ein großes Küchenmesser - und vertrieb die Räuber aus dem Laden. Der 51-Jährige verfolgte die Männer noch, sie konnten trotzdem entkommen - allerdings ohne Beute.

Polizei Ludwigsburg warnt: Geht in der Regel nicht gut aus

Die Kripo Ludwigsburg ermittelt. Ein Polizeisprecher sagte, dass es meist keine gute Idee sei, mit einem Messer gegen Täter mit einer Schusswaffe vorzugehen. "Das geht meistens ungut aus für den Messerträger."

