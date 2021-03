Hollywood-Schauspieler George Segal mit 87 Jahren gestorben

Von "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" bis hin zu "Die Goldbergs": Nach seiner vielfältigen Karriere ist US-Schauspieler George Segal mit 87 Jahren gestorben.

25.03.2021 | Stand: 10:15 Uhr

Der US-Schauspieler George Segal ist tot. Segal sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Alter von 87 Jahren in Kalifornien an Komplikationen bei einer Bypass-Operation gestorben, zitierten mehrere US-Medien übereinstimmend aus einer Mitteilung von Segals Ehefrau Sonia. "Die Familie ist am Boden zerstört", hieß es.

Hollywood-Kollegen über Segal: "Wir haben heute eine Legende verloren"

Bis zuletzt war der Schauspieler, der 2017 mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden war, Teil der Comedy-Serie "Die Goldbergs" gewesen. "Wir sind am Boden zerstört vom Verlust unseres lieben Freundes George", hieß es in einer Mitteilung des Teams. "Er war freundlich, nett und weit mehr als talentiert und lustig. Er hatte Klasse und hat alle unsere Leben zutiefst berührt." Produzent Adam Goldberg kommentierte via Kurznachrichtendienst Twitter: "Wir haben heute eine Legende verloren. Es war eine wahre Ehre, ein kleiner Teil von George Segals großartigem Vermächtnis zu sein."

Auch zahlreiche andere Kollegen und Fans betrauerten die Nachricht vom Tod Segals öffentlich. "Was für eine Karriere. Was für ein netter Mann", kommentierte Schauspieler Ben Stiller per Kurznachrichtendienst Twitter. Schauspielerin Melissa Joan Hart schrieb, sie sei "schockiert und traurig". "Er war ein Juwel und ein toller Mann. Er wird vermisst werden!" Segals Agent Abe Hoch teilte laut CNN mit, er werde dessen Herzlichkeit, Humor und Kameradschaft vermissen.

George Segal spielt vielfältige Rollen in Film und Fernsehen

Der auf Long Island im Bundesstaat New York geborene Segal spielte in zahlreichen Komödien. Ruhm brachte ihm insbesondere seine Rolle in dem Film "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" (1966) ein, in dem er an der Seite von Elizabeth Taylor und Richard Burton auftrat. Für seine Leistung in diesem Film wurde er als Bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert. Danach hatte Segal, der dreimal verheiratet war und zwei Kinder hat, zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, unter anderem in der Sitcom "Just Shoot Me – Redaktion durchgeknipst".

