Das RS-Virus tritt heuer vermehrt bei Kleinkindern auf. Auf welche Symptome Eltern achten sollten und was sie bei einer Erkrankung ihres Kindes tun können.

21.10.2021 | Stand: 09:32 Uhr

Ein Virus geht um in Kitas und Kinderzimmern: Nicht Corona, sondern das sogenannte RS-Virus, kurz für Respiratorisches Synzytial-Virus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtete kürzlich, dass immer mehr Ein- bis Vierjährige mit starken Symptomen in die Krankenhäuser eingewiesen werden. Laut RKI kämen aktuell doppelt so viele kleine Kinder mit schweren Atemwegsinfekten in Kliniken wie im gleichen Monat in den Jahren vor der Pandemie, Tendenz steigend.