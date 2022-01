Kein Dschungelcamp für Lucas Cordalis - Katzenberger äußert sich

Wegen einer Corona-Infektion zieht Lucas Cordalis erstmal nicht ins Dschungelcamp ein. So reagierte seine Frau Daniela Katzenberger auf die Nachricht.

20.01.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Erst fällt eine Kandidatin wegen eines gefälschten Impfpasses aus, nun erwischt Corona noch vor Beginn der Show den ersten Kandidaten: Lucas Cordalis hat sich laut mehreren Medienberichten infiziert.

Am Freitag öffnet das Dschungelcamp in Südafrika indes seine Tore. Doch von den ursprünglich zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr werden die Zuschauer dann erst mal nur elf am Lagerfeuer zu Gesicht bekommen.

Lucas Cordalis positiv auf Corona getestet

Wie RTL bekannt gab, wurde Lucas Cordalis kurz vor Beginn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mann von Daniela Katzenberger zählte aber wohl zu den prominentesten Dschungel-Stars in diesem Jahr. Als Sohn des allerersten Dschungelkönigs Costa Cordalis hatte er sich zudem einiges vorgenommen, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Der erste PCR-Test, dem sich Cordalis in Südafrika unterzog, sei positiv gewesen, teilte RTL mit. Zur Einreise sei dagegen noch ein negativer PCR-Test Voraussetzung gewesen, der nicht älter als 48 Stunden sein durfte.

Daniela Katzenberger: "Auf den Schock trinke ich erst mal einen Kaffee"

Auf Instagram gibt er ein Statement dazu ab und erklärt, wie es nun erst einmal für ihn vor Ort weitergeht. Ganz aufgeben wolle er die Hoffnung noch nicht, denn für ihn bestehe eine Chance, vielleicht doch nachträglich in das Camp einzuziehen, wenn er rechtzeitig genesen ist. Daniela Katzenberger reagierte auf das positive Testergebnis ihres Mannes mit: "Auf den Schock trinke ich erst mal einen Kaffee."

