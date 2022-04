Warum Virologin Ulrike Protzer es für extrem unwahrscheinlich hält, dass neue Varianten gefährlicher als Omikron werden. Eine Entwarnung sei das aber nicht.

28.04.2022 | Stand: 16:43 Uhr

Die Omikron-Variante hat in den ersten Monaten des Jahres 2022 für viel mehr Ansteckungen gesorgt als die vorherigen Varianten in den vergangenen Jahren zusammen. Gemeldet wurden in Deutschland seit Pandemiebeginn rund 24,5 Millionen Corona-Fälle – zum Jahreswechsel 2021/22 waren es noch etwa sieben Millionen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.