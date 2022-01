Immer mehr Bürgerinnen und Bürger setzen sich in Italien zur Wehr gegen die Mafia. Der Staat demonstriert Stärke. Und die Clans antworten mit Gewalt.

20.01.2022 | Stand: 20:51 Uhr

Normalerweise, so erklären Experten für Kriminalität, mag es die Mafia leise: Die Geschäfte und Erpressungen laufen dann reibungslos. Und das Territorium, der Rückhalt jeder italienischen Mafia-Organisation, bleibt unter Kontrolle. Zu den Waffen greifen die Clans üblicherweise nur in der Not. Das war etwa bei den Bombenangriffen der sizilianischen Cosa Nostra ab 1992 der Fall. Der Staat, der immer härter und effektiver gegen die Bosse vorging, sollte an den Verhandlungstisch gezwungen werden.