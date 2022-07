Ivana Trump, die erste Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren.

14.07.2022 | Stand: 22:04 Uhr

Im Alter von 73 Jahren ist Ivana Trump gestorben. Das berichten US-Medien wie ABC. Sie war die erste Ehefrau von Ex-US-Präsident Donald Trump.

Medienberichten zufolge wurde Ivana Trump am frühen Donnerstagnachmittag in ihrer Wohnung in Manhattan (New York) gefunden. Zuvor soll sie wegen Herzproblemen den Notruf gewählt haben, bevor Polizei und Rettungskräte eintrafen.