Nach Pflege-Doku: Joko und Klaas gehen wieder auf Jagd nach Sendezeit

06.04.2021 | Stand: 11:53 Uhr

Joko und Klaas gehen heute bei ProSieben wieder auf die Jagd nach Sendezeit. Vergangene Woche hatten die beiden Entertainer bundesweit für Aufsehen gesorgt. Nachdem sie sich in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" freie Sendezeit erspielt hatten, nutzten sie das, um auf den Pflegenotstand hinzuweisen. Unter dem Motto "Nicht selbstverständlich" räumte der Privatsender ProSieben bis in den frühen Donnerstagmorgen sein Programm frei, um werbefrei den Alltag einer Pflegekraft in Deutschland zu zeigen.

Etliche Frauen und Männer aus Krankenhäusern und Altenheimen kamen außerdem zu Wort, um auf die Probleme in der Pflege hinzuweisen. Begleitet wurde in Echtzeit per kleiner Kamera eine ganze Schicht der gewissenhaften und stets freundlichen Gesundheits- und Krankenpflegerin Meike Ista im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster.

Tausende twitterten am Abend und nachts zum Thema Pflege. Selbst Konkurrenzsender RTL lobte: "Starke Aktion, ProSieben! Ein beeindruckendes Zeichen für die Pflege!" RTLzwei twitterte: Standing Ovations, ProSieben. Heute seid Ihr definitiv der Reality Sender Nr. 1. Ganz große Klasse und ganz großen Dank!" Beim Twitter-Account von Arte hieß es: "Was da gerade bei ProSieben passiert, dürfte ein Stück deutsche TV-Geschichte sein."

Joko & Klaas gegen ProSieben heute: Das sind die Gegner am 6.4.21

Nach der vielbeachteten Echtzeit-Dokumentation "Pflege ist #nichtselbstverständlich" geht es heute am Dienstag, 6.4.21, wieder um den möglichen Gewinn von ProSieben-Sendezeit für die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. In der neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist zum Beispiel Musiker Jan Delay ein Gegner.

Mit TV-Moderator Matthias Opdenhövel muss der Sänger Reis, Linsen und Zucker so in einem Auto verstecken, dass die Päckchen nicht entdeckt werden, wie ProSieben mitteilte. Wer am Ende mehr Schmuggelware auf die Waage bringe, gewinne das Spiel. Neben Jan Delay sind im Namen von ProSieben auch Promis wie Janin Ullmann, Viviane Geppert und Axel Stein dabei.

Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen - siegen die beiden, räumt der Sender seine Primetime am folgenden Tag frei und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

Wann kommt Joko & Klaas gegen ProSieben heute?

Die TV-Sendung läuft um 20.15 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Ganze Folgen als Livestream können nach Anmeldung im Internet angesehen werden.