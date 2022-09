Abstimmung über das Jugendwort 2022: Das sind die Favoriten

Der Langenscheidt-Verlag hat die Favoriten bekanntgegeben: Für das Jugendwort des Jahres 2022 steht unter anderem "Smash" zur Wahl. Mehr zur Abstimmung.

20.09.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Der Langenscheidt-Verlag hat am Dienstag in Stuttgart die drei Favoriten für das Jugendwort des Jahres verkündet. In den Top drei sind demnach die Wörter "Smash", "bodenlos" und "Macher" gelandet. Ganz jugendfrei ist zumindest eines nicht.

Das englische Wort "Smash" bedeutet eigentlich "zertrümmern". In der Jugendsprache bekommt es eine neue, sexuelle Bedeutung: Beim Partyspiel "Smash or Pass" geht es, ähnlich wie beim Flaschendrehen oder der Datingapp Tinder, um die Wahl: Findet man die Person als möglichen Sexpartner attraktiv oder nicht - wird er oder sie also abgelehnt ("pass") oder begeistert angenommen (smash")? Smash lässt sich in dieser Verwendung dann übersetzen als: mit jemandem etwas anfangen, mit jemandem Sex haben, in die Kiste steigen oder jemanden abschleppen. Das Wort lässt sich auch als Nomen verwenden: Ein "Smash" ist dann die Person, die man attraktiv findet.

Jugendwort des Jahres 2022: "Smash" zählt zu den Favoriten

Kein Smash sind in dieser Hinsicht wohl die Besucherinnen und Besucher einer "Gammelfleischparty". Damit bezeichnete 2008 das erste Jugendwort des Jahres eine Ü-30-Party. Der Gewinner im vergangenen Jahr war "Cringe" - das Fremdschämen. Vor zehn Jahren wurde hingegen ein positiv besetzter Begriff zum Sieger gekürt: "YOLO - You only live once" (Du lebst nur einmal).

Diese drei Wörter sind die Finalisten für das Jugendwort des Jahres 2022

Die anderen beiden Finalisten für das Jugendwort des Jahres 2022 sind "Macher" und "bodenlos": Ein "Macher" ist laut Langenscheidt "jemand, der/die Dinge umsetzt ohne zu zögern", "bodenlos" ein Synonym für "schlecht, mies, unglaublich".

Für das Jugendwort des Jahres 2022 konnte man Vorschläge einreichen und ab dem 7. Juni abstimmen. Diskriminierende und beleidigende Begriffe jedweder Art werden vom Verlag eliminiert. Bis die ersten zehn Wörter Anfang August verkündet wurden, hatten 200.000 Menschen abgestimmt. Gezählt werden aber nur die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 20 Jahren. Bis 13. September konnten die Top drei aus den ersten zehn Wörtern bestimmt werden. Bis zum 18. Oktober kann aus den Top drei der Favorit gewählt werden. Am 25. Oktober steht schließlich dasJugendwort 2022 endgültig fest. (mit dpa)

